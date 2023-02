Ogrody społeczne w Olsztynie? Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły

Fundacja Warsztat Zmiany prowadzi prace nad koncepcją ogrodów społecznych w Olsztynie. Działacze zachęcają do wypełnienia ankiety, która ma pomóc w realizacji tego zadania.

"Ekologiczny ogród społeczny w Olsztynie" jest projektem realizowanym przez Fundację Warsztat Zmiany. Powstaje dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

- Już realizowane są spotkania, podczas których wspólnie z uczestnikami wypracowujemy projekty przyszłych ogrodów w mieście - mówi Anna Maria Nadgrabska z Biura Dzielnicy Zatorze. - Materiał chcemy uzupełnić o zdanie szerszej grupy mieszkanek i mieszkańców miasta, dotyczące idei tworzenia i funkcjonowania ogrodów społecznych.

Pomysłodawcy zaplanowali wiele godzin animacji, warsztatów i konsultacji. Najbardziej namacalną i społeczną częścią projektu będzie ekologiczny ogród społeczny, który powstanie na terenie olsztyńskiego Zatorza.

- Chcemy, aby nasz ogród stał się miejscem spotkań i edukacji obywatelskiej mieszkańców, zawiązywania oddolnych inicjatyw, sieci sąsiedzkich czy też, a może przede wszystkim, wzmacniania więzi międzyludzkich - dodaje Anna Maria Nadgrabska.

Inicjatorzy w krókiej ankiecie pytają m.in. o to, gdzie powinny powstawać ogrodu społeczne oraz co takie ogród powinien zawierać. Sondaż potrwa do 24 marca 2023 roku.