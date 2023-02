Inwestycję czas zaczynać

Przetarg wiąże się z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej i wybudowanie na jej podstawie trzech budynków do stanu surowego otwartego. Wykonawca będzie miał na to ok. 2,5 roku.

– Czekamy na oferentów do 8 marca i mam nadzieję, że szybko podpiszemy umowę, żeby prace ruszyły jak najwcześniej – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Na to centrum czekają mieszkańcy powiatu, gminy Dywity, ale przede wszystkim ponad pół tysiąca dzieci – uczniów naszej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.

Docelowo kompleks tworzyć mają trzy budynki – szkoła muzyczna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Sala Warmińskich Inicjatyw Kulturalno-Muzycznych. Mają w sumie zajmować około 8,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy inwestycji przygotowane zostały przez Pracownię Projektową F-11 z Krakowa, mającą na swoim koncie szereg realizacji infrastrukturalnych dla instytucji kultury. 6 grudnia na specjalnym spotkaniu zaprezentował ją jej szef prof. Marcin Furtak. Jak zaznaczał w czasie swojej prezentacji projektu: „W nowoczesnej bryle chcemy zastosować cytaty historyczne i symbolikę języka muzyki. Stworzymy mały kampus z przyjaznymi przestrzeniami, osadzony w krajobrazie. Dachy będą zaopatrzone w fotowoltaikę, zastosujemy też gruntowe pompy ciepła”.

– Na razie na budowę mamy dwadzieścia milionów złotych z Polskiego Ładu, co powinno wystarczyć na pierwszy etap prac, ale czy tak będzie zobaczymy po otwarciu kopert z ofertami – dodaje starosta Abako. – Przyjęliśmy etapową, bardzo elastyczną formułę realizacji centrum. Gdyby oferty przekraczały nasze możliwości finansowe, w kolejnych przetargach będziemy mogli dokonać korekt zakresu zlecenia, aby pozyskane z budżetu państwa na ten cel środki nie przepadły i nie zawieść oczekiwań dzieci i młodzieży w zakresie realizacji ich marzeń o edukacji muzycznej.