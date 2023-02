Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie. ZDZiT wprowadza nowe zasady w niedziele

Jak informuje Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie:

Szanowni Pasażerowie, mając na uwadze optymalizację rozwiązań komunikacyjnych, od 1 marca wprowadzony zostanie podział rozkładów jazdy na niedziele handlowe oraz niedziele niehandlowe. Rozkład "Niedziele handlowe" obowiązywał będzie we wskazane ustawowo niedziele handlowe (m.in. 2 i 30 kwietnia). W pozostałe niedziele i święta obowiązywał będzie rozkład "Niedziele niehandlowe i święta". Zmiana obowiązywać będzie do 30 kwietnia br.

Miłośnicy niedzielnych zakupów z pewnością ucieszy ten fakt.

Oprócz tego ZDZiT wprowadza także kilka mniejszych zmian.

- linie 101 i 127 - drobna korekta odjazdów w dni robocze w kursach z krańca "Redykajny" przed godz. 6:25,

- linia 110 - w rozkładzie jazdy "Dni robocze (od poniedziałku do piątku)" kurs o godz. 15:02 z krańca "Polmozbyt" realizowany będzie do krańca "Dywity", kurs o godz. 15:05 z przystanku "Zajezdnia MPK" zostanie zawieszony,

- linia 114 - zmiana godziny kursu w rozkładzie jazdy "Dni robocze (od poniedziałku do piątku)" z "Dworca Głównego" z 7:55 na 7:45,

- linia 124 - drobna korekta czasów przejazdu w kursach przez przystanek "Nikielkowo-Bazyliowa".