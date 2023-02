Ostre strzelanie z armatohaubic K9. Broń 1. Mazurskiej Brygady Artylerii przeszła chrzest bojowy [VIDEO]

Dziś na poligonie koło Torunia test bojowy przeszły południowokoreańskie armatohaubice K9, które trafiły na wyposażenie 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. Ćwiczenia obserwowali wicepremier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej i Lee Jong-Sup, minister obrony Korei Południowej.

Żołnierze strzelali na odległość kilku kilometrów, choć zasięg armatohaubic to ok. 40 kilometrów. W szkoleniu obok baterii złożonej z armatohaubic K9 wzięły udział także armatohaubice polskiej produkcji – AHS Krab, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta i RM-70 oraz samobieżny moździerz M120 Rak.

—W maju ubiegłego roku miałem zaszczyt być gościem pana ministra Lee w Seulu, w lipcu podpisaliśmy umowy, a w grudniu już pierwsze egzemplarze K9 i K2 dotarły na wyposażenie Wojska Polskiego — powiedział podczas pokazu szef MON Mariusz Błaszczak. —Dziś załogi z brygady artylerii z Węgorzewa wyposażone w K9 pokazywały, że są przygotowane do tego, żeby wykorzystywać ten sprzęt, a więc podziwialiśmy ćwiczenie polskich załóg w koreańskich K9. Sądzę, ze jest to nasz wspólny sukces, że w tak krótkim czasie doprowadziliśmy do tego, że nasza współpraca przynosi konkretne efekty, a więc sprzęt koreański jest już na wyposażeniu Wojska Polskiego.

— Jak powiedziałem, armatohaubice K9 są na wyposażeniu jednostki, która stacjonuje w północno-wschodniej części naszego kraju, a dziś pierwsze egzemplarze, 12 egzemplarzy K9 trafiło do jednostki stacjonującej na południowym wschodzie Polski, w ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej, do Jarosławia dziś dotarło 12 egzemplarzy K9 — dodał szef MON.

Polska podpisała duże kontrakty zbrojeniowe z Koreą Południową. W lipcu ubiegłego roku zawarto umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL Natomiast umowa ramowa zawarta z Hanwha Defense obejmuje pozyskanie łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL.

Miesiąc później w sierpniu w jednostce w Morągu szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowy z dwoma koreańskimi koncernami na dostawę pierwszych 180 czołgów K2 w latach 2022-25 oraz 212 haubic samobieżnych K9 w latach 2022-26. W grudniu ubiegłego roku pierwszych 10 czołgów pod trafiło już do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej a 24 armatohaubice do 11. Pułku ku Artylerii w Węgorzewie, który został też przekształcony w 1. Mazurską Brygadę Artylerii.

Polska zamówiła w Korei także samoloty szkolno-bojowe FA-50 i wyrzutnie artylerii rakietowej K239 Chunmoo. Jak powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak samoloty FA-50 jeszcze w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, a polscy lotnicy już szkolą się w Korei na tych samolotach.

K9 Thunder to haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 km. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton.

Andrzej Mielnicki