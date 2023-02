Związkowcy przeszli ulicami Olsztyna. "Tramwajem się nie najem" [ZDJĘCIA]

Protest związkowców z miejskich jednostek podlegających prezydentowi Olsztyna wspieranych przez związki zawodowe z wielu olsztyńskich firm i instytucji, polityków lewicy, Agrounię, spółdzielczy ruch oporu z SM "Jaroty" i wiele innych organizacji przeszedł dziś ulicami Olsztyna. Ze schodów ratusza padło wiele haseł, spośród których najczęściej się przewijało ponowne wznowienie dialogu na linii związkowcy-prezydent i spełnienie wcześniej przedstawionych postulatów takich jak znaczna podwyżka wynagrodzeń czy regulacja systemu przyznawania premii i awansów.

Przypomnijmy. Pracownicy Urzędu Miasta w Olsztynie chcą podwyżki o 1500 zł brutto na etat. Do nich dołączyły związki zawodowe z DPS-u „Kombatant” i Zespołu Żłobków Miejskich, które chcą zwiększenia wynagrodzeń o 700 zł netto. Wspólnymi postulatami są regulacja systemu przyznawania premii i awansów oraz zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Do tej pory pracownicy podlegli prezydentowi Olsztyna dostali obiecaną już w zeszłym roku podwyżkę wynagrodzeń o średnio 300 zł brutto na etat i 200 zł brutto, które zostało zaproponowane przez prezydenta w trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi. To jednak nie zadowala związkowców.

Związkowcy prowadzili mediacje ze swoim pracodawcą, czyli prezydentem Olsztyna. Niestety, mimo podjęcia kilku prób, skończyły się one niepowodzeniem. Dzisiejszy protest był kolejną formą pokazania swojego niezadowolenia. Pochód liczący około 300 osób w godzinach szczytu komunikacyjnego (ok. godz.16-17) przeszedł ulicami centrum Olsztyna tym samym niemal całkowicie wyłączając jeden pas ruchu.

Oprócz przedstawicieli protestujących związku w proteście udział wziął poseł na sejm RP i lider parii Razem Adrian Zandberg, poseł Marcin Kulasek z Olsztyna, przedstawiciele partii Razem, przedstawiciele spódzielczego ruchu oporu z SM "Jaroty" i przedstawiciele związków zawodowych z kilku olsztyńskich firm i instytucji.

Karol Grosz