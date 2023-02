Ceny za pochówek na cmentarzach w Olsztynie i Dywitach znacznie wzrosną. Radni uchwalili nowy cennik

Kolejna podwyżka dla mieszkańców Olsztyna staje się faktem. Tym razem więcej będą musieli zapłacić za pochówek na cmentarzu komunalnym. Do tej pory miejsce podstawowe na grób ziemny jednopoziomowy bez prawa rezerwacji dodatkowych miejsc kosztowało 1000 zł, od 1 marca będzie to już 1250 zł. Taką samą podwyżkę obejmują groby, które przewidują umieszczenie dwóch lub większej liczby trumien w głąb: tutaj ceny wzrosną z 1250 zł do 1500 zł.

Stawki dla osób, które decydują się pochować swoich bliskich w urnach również rosną. Najtańsze miejsce (wym. 0,5m x 0,5m) na jedną urnę do tej pory kosztowało 500 zł, po podwyżce będzie to 550 zł. Podobnie jak w przypadku trumien cena rośnie, jeśli chcemy, aby w jednym miejscu spoczęły prochy więcej niż jednej osoby. W tym przypadku za grób o wymiarach 1m x 1m zamiast 1000 zł zapłacimy 1100 zł.

Najwyższą podwyżką objęte zostały miejsca pod gruby murowane. Nisza urnowa w kolumbarium (wym. 0,6m x 0,3m) zamiast 2250 zł będzie kosztować 2500 zł. Jeśli zdecydujemy się wybrać większą niszę (wym. 0,8m x 0,5m) zamiast 4500 zł zapłacimy 5000 zł.

Dodatkowe opłaty, takie jak dopłata dopłata za przekwalifikowanie grobu jedopoziomowego na głębinowy (250 zł) czy wjazd na cmentarz w większości pozostają bez zmian.

