"Foreign Policy": Polacy i Ukraińcy mogą zniszczyć imperialne marzenia Putina

Historycznie oba kraje ukształtowały swoją tożsamość narodową w kontrze do rosyjskiego imperializmu i dlatego razem mogą go dziś pokonać - pisze amerykański dwumiesięcznik "Foreign Policy" w opublikowanym we wtorek tekście pt. "Jak Polacy i Ukraińcy mogą zniszczyć imperialne marzenia Putina".