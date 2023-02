Joe Biden: Witaj Polsko! Nasz wspaniały sojuszniku.

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce rozpoczęła się od ceremonii oficjalnego powitania z asystą wojskową na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

W ceremonii przywitania prezydenta USA uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MSZ Zbigniew Rau, szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych oraz szef BBN Jacek Siewiera.

Po oficjalnym powitaniu przywódcy Polski i USA rozmawiali w wąskim gronie, a następnie rozpoczęły się rozmowy dwustronne delegacji.

W spotkaniu Joe Bidena i Andrzeja Dudy obecni byli również doradcy obu prezydentów ds. polityki zagranicznej: doradca ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"Chciałem podziękować za wczorajszą wizytę w Kijowie. To było niezwykle spektakularne posunięcie strategiczne i polityczne, niezwykle ważny sygnał polityczny przede wszystkim oczywiście dla Ukrainy. W ogromnym stopniu, jestem przekonany, wzmacniający morale obrońców Ukrainy i tych wszystkich, którzy decydują dzisiaj o obronie Ukrainy, jak mój przyjaciel Wołodymyr Zełenski, jego współpracownicy" - zwrócił się do Bidena polski prezydent, który dodał, że wizyta w Kijowie to był także "niezwykły gest pokazany naszym sojusznikom w NATO i w ogóle ludziom, którzy stoją po stronie wolnego świata".

- A także tym, którzy łamią międzynarodowe zasady, którzy napadli na suwerenne, niepodległe państwo jakim jest Ukraina, którzy bombardują domy, którzy niszczą infrastrukturę służąca na co dzień ludziom do normalnego życia - oświadczył prezydent Duda, po czym dodał: "Myślę tutaj niestety o naszych europejskich sąsiadach, myślę o Rosji, o władzach Rosji, o prezydencie Putinie".

"Solidarność", determinacja, Jan Paweł II i Ronald Reagan

"Cieszymy się ogromnie, że możemy pana gościć w Polsce. To dla nas także jest niezwykle ważny znak bezpieczeństwa" - mówił polski prezydent i przypomniał, że w środę ma się odbyć spotkanie w z sojusznikami ze wschodniej flanki NATO w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki. "Dla nas wszystkich to jest niezwykle ważna wizyta, symboliczna, tutaj, w regionie. My nie odbieramy jej tylko jako Polacy, jako wizyty u nas. To jest wizyta w naszym regionie połączona z wizytą w Kijowie. To jest bardzo mocny sygnał odpowiedzialności, które Stany Zjednoczone nieustannie mają na sobie za bezpieczeństwo Europy i świata" - podkreślał.

Prezydent Duda wskazał także, że "Stany Zjednoczone wielokrotnie już pokazały swoją odpowiedzialność za sprawy europejskie w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, w czasie zimnej wojny, za każdym razem doprowadzając do powrotu reguł demokratycznych, za każdym razem doprowadzając do tego, że ludzie stawali się wolni, że mogli wrócić do normalnego życia".

W tym kontekście prezydent Polski przywołał rok 1989 i rolę, którą odegrali wówczas ruch "Solidarności", determinacja ludzi i papież Jan Paweł II. "My doskonale wiemy, że stało się to dzięki niezwykle twardej polityce amerykańskiej, która była prowadzona przez władze Stanów Zjednoczonych, przez prezydenta Ronalda Reagana i w końcu imperium zła po prostu upadło, upadł mur berliński w efekcie i odzyskaliśmy wolność" - mówił prezydent.

"Wszyscy patrząc na to, co pan zrobił wczoraj, wierzymy w to, że Ameryka jest w stanie ład światowy utrzymać, upilnować i pokazać wszystkim napastnikom, którzy chcą zniszczyć innym ludziom życie, być zaborczy wobec innych państw, którzy chcą niewolić inne narody, że nie ma zgody demokratycznej wspólnoty, którą reprezentują Stany Zjednoczone, na takie zachowanie, na takie działanie" - podkreślił Andrzej Duda, który dodał: "Wyraźnie powiedziałem, że Stany Zjednoczone potrzebują Polski, tak samo jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Nasza rola w świecie wykracza poza Europę. Musimy mieć bezpieczeństwo w Europie, to podstawowa kwestia i o największej konsekwencji".

Przyjedźcie i zobaczcie na własne oczy

- Dziękuję Polsce i Polakom za pomoc Ukrainie; to, co zrobiliście, było naprawdę niezwykłe - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślił, że "żelazne zobowiązanie" USA i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa. - Nasze siły będą w Polsce. W tej chwili tworzymy nowe strategiczne partnerstwo, mamy zamiar zbudować nowe elektrownie jądrowe i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski na pokolenia - mówił prezydent USA.

Joe Biden zwrócił uwagę, że w zeszłym roku - podczas swojej wizyty w Polsce w marcu - obserwował, jak mieszkańcy Ukrainy przekraczali polską granicę. "Te dzieci, te żony, które zostawiły swoich mężów i ojców; to było coś niesamowitego powitać te 1,7 czy 1,8 mln ludzi przybywających tutaj jako uchodźcy" - zaznaczył prezydent Biden.

Jest bardzo wiele wyzwań, przed którymi stoimy i którym będziemy musieli wspólnie stawiać czoła, jestem przekonany, że je przezwyciężymy - podkreślił prezydent USA, jednocześnie przypominając, że "dla Polaków i Amerykanów te (wzajemne) więzi są bardzo silne i głębokie". Amerykański prezydent powiedział, że urodził się w mieście Scranton (Pensylwania) w dzielnicy irlandzko-katolickiej, a następnie przeprowadził się do Claymont w Delaware, które było robotniczym miastem.

Jak zaznaczył, każde z tych miasteczek było polskie, zauważył też, że jego nazwisko nie kończyło się na "ski". "Mówiłem prezydentowi (Dudzie) o niezwykłej dumie zademonstrowanej przez Amerykanów polskiego pochodzenia, o roli Polski, jaką odgrywa teraz na świecie, jest to naprawdę niezwykłe" - powiedział Joe Biden. "I jeśli żeście tego nie widzieli, to powinniście przyjechać i zobaczyć na własne oczy" - dodał prezydent USA.

Amerykański przywódca wspomniał również swoją rozmowę z papieżem Janem Pawłem II, która odbyła się w roku 1980 i była w całości poświęcona Polsce oraz roli naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jak relacjonował Joe Biden, podczas rozmowy w papieskiej bibliotece Jan Paweł II zaproponował mu wspólne zdjęcie. „W pewnym momencie powiedział: panie senatorze, proszę pamiętać, że rozmawiałem z panem jako Polak, a nie jako papież. Wtedy zrozumiałem, jaką moc ma Polska” – powiedział prezydent Biden.

Autokrata rozumie tylko jedno słowo: Nie

Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę. Widzimy obrazy jak z II wojny światowej. Rosja na powrót chce się stać imperium, chce niewolić narody. Nie ma na to zgody wolnego świata - powiedział Andrzej Duda w Arkadach Kubickiego przed przemówieniem Joe Bidena, dodając: "Ukraina musi zwyciężyć. Dlatego wspieramy Ukrainę. Dziękuję USA i NATO. Dziękuję sojusznikom, że wzmacniają nasze bezpieczeństwo. Brutalna rosyjska pewność zostanie na Ukrainie ukarana".

- W sytuacji wielkiej próby jest ważne to, za czym się opowiadamy, i ważne jest to, kto stoi z nami. Polska to wie, wy to wiecie. Wiecie to lepiej niż jakikolwiek inny naród - mówił w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Podczas swojego przemówienia prezydent Biden mówił o tym, że prezydent Rosji Władimir Putin myślał, że uczyni z nośników energii broń, ale świat pracuje nad uniezależnieniem się Europy od dostaw energii z Rosji. "Prezydent Putin stanął naprzeciw czegoś, czego się nie spodziewał - że demokracje całego świata wzmocnią się, a nie osłabią" - podkreślał amerykański prezydent.

"Widzimy dziś po raz kolejny to, co ludzie w Polsce i ludzie w całej Europie widzieli dziesiątki lat temu. Apetytów autokraty nie można zaspokoić, trzeba się im przeciwstawiać. Autokrata rozumie tylko jedno słowo: Nie. Nie zabierzecie mojego kraju, nie zabierzecie mojej wolności, nie zabierzecie mojej przyszłości" - podkreślił prezydent Biden, który powtórzył słowa wypowiedziane w Warszawie rok temu: "Dyktator, który chce odbudować imperium, nigdy nie będzie w stanie wymazać miłości ludzi do wolności". "Brutalność nigdy nie zmieni woli bycia wolnym. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, nigdy" - powiedział Joe Biden.

