Ralph Kaminski zagości w maju na kortowiadowej scenie!

Wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny i reżyser teledysków. Tworzoną przez siebie muzykę określa mianem popu alternatywnego. Wydał w swojej karierze 4 świetnie oceniane przez odbiorców albumy – najnowszy z nich to „Bal u Rafała”. Twórczość Ralpha Kaminskiego jest ciepło przyjmowana także przez krytyków i całą branżę muzyczną, czego dowodem są chociażby nominacje do nagrody Fryderyk 2020 czy otrzymane Fryderyki 2022. Współpracował z wieloma znanymi polskimi artystami i występował na największych polskich festiwalach w towarzystwie My Best Band In The World. Tym razem to w Kortowie będzie bal!

Łącznie potwierdzono już obecność 10 artystów Kortowiady 2023 – w tym gronie znaleźli się tacy, jak Pezet, Kult, Oki, Gibbs, bryska i inni. Pełną listę dotychczas ogłoszonych wykonawców można znaleźć na stronie internetowej Kortowiady oraz w mediach społecznościowych.

Dziś do sprzedaży trafiła II pula biletów, można je kupić pod adresem www.bilety.kortowiada.pl. Szczegóły dotyczące cen poszczególnych wariantów karnetów można z kolei znaleźć tutaj: www.kortowiada.pl/pule-biletow . Bilety jednodniowe będą dostępne od 28 marca.

Przypominamy, że olsztyńskie juwenalia 2023 będą trwały od 24 do 27 maja, wówczas na uczestników będzie czekał szereg atrakcyjnych wydarzeń i form aktywności. Koncerty na Scenie Głównej będą się odbywać od 25 do 27 maja – wystąpi łącznie 15 artystów. Sponsorem głównym Kortowiady jest Perła – Browary Lubelskie.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, CGM, TKO Olsztyn, Ukiel Info, olsztyn.com.pl, DlaStudenta.pl, Gazeta Olsztyńska, Radio Eska oraz Radio UWM FM.