Znamy kolejną gwiazdę olsztyńskiej Kortowiady

Organizatorzy już od kilku tygodni dzielą się informacjami dotyczącymi 62. edycji Kortowiady: zdradzili już motyw przewodni oraz nazwiska kilku artystów, którzy wystąpią na Scenie Głównej juwenaliów. Podczas kosmicznej Kortowiady zagra Oki, Michał Szczygieł, bryska, Gibbs, Pezet, Błażej Król, Kult, Sarius.

Dziś do line-upu najlepszych juwenaliów w Polsce dołącza Ralph Kaminski!

Wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny i reżyser teledysków. Tworzoną przez siebie muzykę określa mianem popu alternatywnego. Wydał w swojej karierze 4 świetnie oceniane przez odbiorców albumy – najnowszy z nich to „Bal u Rafała”. Twórczość Ralpha Kaminskiego jest ciepło przyjmowana także przez krytyków i całą branżę muzyczną, czego dowodem są chociażby nominacje do nagrody Fryderyk 2020 czy otrzymane Fryderyki 2022. Współpracował z wieloma znanymi polskimi artystami i występował na największych polskich festiwalach w towarzystwie My Best Band In The World. Tym razem to w Kortowie będzie bal!

Tym samym ogłoszono dziś 10. artystę nadchodzącej Kortowiady! Przed nami jeszcze 5 ogłoszeń, więc zaglądajcie na naszą stronę internetową oraz na profile w mediach społecznościowych, szczególnie we wtorki.

Przypominamy, że olsztyńskie juwenalia 2023 potrwają od 24 do 27 maja. Koncerty na Scenie Głównej będą odbywać się przez 3 dni, od 25 do 27 maja. Każdego dnia wystąpi pięciu artystów.