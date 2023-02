Podejrzany o znęcanie się nad 8-miesięcznym dzieckiem ukrywał się pod Krakowem. Zatrzymali go policjanci z Olsztyna

Do zatrzymania doszło we wtorek (7 lutego) w Krakowie. To właśnie tam przed wymiarem sprawiedliwości starał się ukryć pewien 20-latek z Bartoszyc. Młody mężczyzna jest podejrzany o to, że w maju 2022 roku spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu 8-miesięcznego dziecka swojej konkubiny. Dziecko do dziś wymaga intensywnej rehabilitacji. Od tamtego czasu, 20-latek wiedząc, że grożą mu poważne konsekwencje, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Dlatego na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bartoszycach wystawił za nim list gończy.

Jak się okazało, 20-latek żeby uniknąć odpowiedzialności za zło, które wyrządził, opuścił powiat bartoszycki i przejechał niemal 600 km. Znalazł dorywczą pracę i wynajął mieszkanie pod Krakowem. To właśnie po powrocie z pracy do domu został zatrzymany przez olsztyńskich policjantów. Był zaskoczony ich pojawieniem się przed mieszkaniem i nie stawiał oporu.

Na podstawie zgromadzonego w prowadzonej sprawie materiału dowodowego, prokurator Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach podjął decyzję o zmianie kwalifikacji czynu popełnionego przez mężczyznę. Po doprowadzeniu do prokuratury 20-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy oraz usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do sądu trafił też wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.