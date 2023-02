38-latek odpowie za usiłowanie kradzieży katalizatora

Olsztyńscy policjanci na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie kradzieży katalizatora samochodowego. Do zatrzymania przyczynił się przypadkowy świadek, który widząc podejrzane zachowanie 38-latka postanowił wezwać służby. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (16 lutego) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o próbie kradzieży katalizatora. Z relacji zgłaszającej wynikało, że na parkingu zauważyła podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który miał kłaść się pod jednym z aut.

Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol, który zastał wskazanego mężczyznę na parkingu w pobliżu osobowego opla. Na widok funkcjonariuszy zaczął zachowywać się nerwowo, co tylko potwierdziło ich przypuszczenia.

Okazał się nim 38-letni mieszkaniec powiatu ostródzkiego. W trakcie czynności policjanci w pojeździe, którym się poruszał, znaleźli narzędzia i przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa. Ponadto opel, przy którym mężczyzna był widziany, miał uszkodzony układ wydechowy.

38-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, usłyszał zarzut usiłowania kradzieży. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.