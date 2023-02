Kredyt w banku, czy w innej instytucji finansowej — gdzie otrzymasz lepsze warunki?

W obecnych czasach życie na kredycie to żadna nowość. Blisko połowa Polaków (około 40%) zaciąga wszelkiego rodzaju zadłużenia w różnej postaci. Do tych najpopularniejszych należą kredyty, pożyczki oraz chwilówki.

Nie wszystkie jednak z nich dostępne są na atrakcyjnych warunkach. Aby więc znaleźć najlepsze kredytowe rozwiązanie, warto skorzystać z pomocy doradcy, pracującego np. w pośrednictwie kredytowym. Taka osoba jest w stanie wynegocjować najlepsze warunki kredytu, na atrakcyjnych warunkach, których samodzielnie trudno byłoby Ci uzyskać.

Kredyt z pomocą pośrednictwa kredytowego vs. kredyt w banku

Banki to instytucje słynące z niezwykłej skrupulatności. Ich procedury oraz wymogi względem potencjalnego kredytobiorcy często są na tyle wygórowane, że wielu osobom ciężko jest uzyskać od nich finansową pomoc. Instytucje te stawiają wiele, różnych warunków i w zależności od rodzaju kredytu wymagają spełnienia różnych kryteriów.

Na analizowaną przez nich zdolność kredytową wpływ ma nie tylko poziom zarobków, forma i rodzaj zatrudnienia, ale także historia spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki na życie, czy liczba osób będąca na utrzymaniu wnioskującego. Dokonywana przez ekspertów analiza bierze pod uwagę naprawdę wiele czynników, przez co cała procedura potrafi ciągnąć się tygodniami. Z tego powodu spora ilość Polaków decyduje się na zaciągnięcie pożyczki lub chwilówki w instytucjach pozabankowych, które wbrew pozorom mają czasem do zaoferowania dużo lepsze warunki.

Poszukując odpowiedniej oferty pożyczki, trzeba jednak dokładnie zapoznać się z ofertą różnych instytucji. Pochłania to niestety sporo czasu, a i tak nie gwarantuje znalezienia właściwie dopasowanego do Twoich potrzeb produktu. Aby więc zaoszczędzić sobie czas, lepiej oddać sprawy w ręce doświadczonych doradców np. z pośrednictwa kredytowego. Zajmą się oni za Ciebie poszukiwaniem właściwego rozwiązania, a w razie potrzeby wynegocjują unikalne warunki kredytu szytego na miarę Twoich potrzeb.

Jaki kredyt możesz uzyskać z pośrednictwem kredytowym?

Tak na dobrą sprawę z pomocą doradcy z pośrednictwa kredytowego możesz zaciągnąć różne kredyty. W ofercie tego typu instytucji najczęściej można znaleźć kredyty i pożyczki o sporym zainteresowaniu. Są to kredyty celowe, do których zaliczyć można m.in. kredyt konsolidacyjny, dla firm czy oddłużeniowy.