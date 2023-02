Gen. Skrzypczak: Putin dostał w twarz! Amerykanie kontrolują przestrzeń powietrzną nad Ukrainą

Generał Waldemar Skrzypczak, w rozmowie z portalem wPolityce.pl, przyznał, że nieoczekiwana wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie to przykład ogromnej przewagi technologicznej Amerykanów nad Rosjanami i powód do wściekłości dla Władimira Putina.

"Wizyta Bidena w Kijowie pokazuje, że Amerykanie w pełni kontrolują przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Na tyle posiadają wiedzę o wszystkich systemach rosyjskich, które mogłyby Bidenowi zagrozić, że je monitorują i zakłócają. Widać, że Rosjanie nie mogli wykryć tego co się wydarzyło – chodzi o sytuację, w której prezydent Joe Biden (teoretycznie - red.) przyleciał do Kijowa samolotem Air Force One" – powiedział gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

"W historii nie było takiego wydarzenia, by w strefie bezpośrednich działań wojennych pojawił się prezydent Stanów Zjednoczonych. Amerykanie są cholernie wrażliwi na punkcie bezpieczeństwa swoich prezydentów. Musieli mieć pewność, ze to się uda. Tego się nikt nie spodziewał. Putin dostał w mordę!" – nie krył entuzjazmu gen. Skrzypczak.

Prezydent USA Joe Biden spotkał z Wołodymyrem Zełenskim i złożył wieńce pod ścianą pamięci żołnierzy poległych w wojnie z Rosją.

WB

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl