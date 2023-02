Wybraliśmy 10. najpopularniejszych sportowców Warmii i Mazur. Tak wyglądała ceremonia wręczenia nagród [ZDJĘCIA]

Zawodniczka AZS UWM Olsztyn ma na kocie medale akademickich mistrzostw świata i Polski w biegach przełajowych, podczas lekkoatletycznych mistrzostw kraju zdobywała złote medale na 10 000 metrów, była także mistrzynią Polski w półmaratonie, ale do świadomości kibiców przebiła się dopiero w sierpniu 2022 roku, gdy na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium zdobyła złoty i brązowy medal w maratonie.

Doskonale pamiętali o tym czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej”, którzy uznali ją za najpopularniejszego sportowca na Warmii i Mazurach w 2022 roku.

Miejscem plebiscytowego finału tradycyjnie był hotel Marina Club, a imprezę otworzył Maciej Matera, redaktor naczelny „Gazety Olsztyńskiej”, który sportowcom podziękował za ich trud i sukcesy, ale nie zapomniał też o wypróbowanych partnerach plebiscytu. Znalazł się też czas na koncert Big Bandu - warto dodać, że młodzi muzycy potem równie dobrze radzili sobie na... parkiecie.

Prowadzący galę Jolanta Wiszniewska i Artur Dryhynycz powitali natomiast byłych wybitnych sportowców, którzy byli gośćmi honorowymi. Po raz kolejny w balu udział wzięli Zbigniew Lubiejewski - siatkarski mistrz olimpijski z Montrealu w 1976 roku, oraz Adam Seroczyński - brązowy medalista olimpijski z Sydney, obecny wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego. Byli też Marcin Możdżonek - siatkarski mistrz Europy (2009) i świata (2014), Cezary Zamana - kolarski mistrz Polski z 1999 roku oraz zwycięzca Tour de Pologne (2003), oraz Małgorzata Birbach-Kowalewicz - mistrzyni Polski: w maratonie (1998) i biegach przełajowych (1988, 1990), olimpijka z Barcelony (1992).

Wśród gości byli także Cezary Wachowski - sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, Andrzej Grudziński - prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu, Tomasz Jankowski - prezes spółki akcyjnej Piłka Siatkowa AZS UWM w Olsztynie, oraz Michał Żukowski - główny akcjonariusz Stomilu Olsztyn.

Potem zaprezentowaliśmy laureatów 13 kategorii sms-owych, po czym goście poznali nazwiska Trenera, Sponsora i Działacza Roku - tego wyboru dokonali dziennikarze sportowi „Gazety Olsztyńskiej”, „Dziennika Elbląskiego” oraz kilkunastu naszych lokalnych tygodników.

Przed ogłoszeniem „złotej” dziesiątki na scenie pojawił się Karol Szuter, szef działu marketingu firmy Nord Auto w Olsztynie, który nagrodził zwycięzcę facebookowego konkursu „Olsztyn - pokaż najlepsze miejsce do uprawiania sportu na świeżym powietrzu”. Zwyciężył Piotr Białek, który tym samym stał się właścicielem elektrycznej hulajnogi marki Seat.

Wówczas nadszedł moment, by odkryć ostatnie plebiscytowe karty. Warto przypomnieć zasady wyboru najpopularniejszych sportowców: czytelnicy głosowali na nich za pomocą kuponów i sms-ów. Po zakończenia głosowania do następnego etapu przeszły obie czołowe dwudziestki. W efekcie powstała krótsza lista kandydatów (bo wiele nazwisk się pokrywało), z której swoich faworytów wybrała plebiscytowa Kapituła. Tak powstała trzecia dwudziestka. Zwycięzcy poszczególnych głosowań dostawali 20 punktów, a każdy kolejny sportowiec na liście otrzymywał punkt mniej. Czyli gdyby jakiś kandydat wygrał głosowanie kuponowe, sms-owe i Kapituły, wtedy zdobyłby 60 punktów. Tak się jednak jeszcze nie zdarzyło, więc walka o zwycięstwo była bardzo zacięta. Oto czołowa dwudziestka (w przypadku równej liczby punktów decyduje miejsce zajęte w głosowaniu kuponowym):

1. Aleksandra Lisowska (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn - 40 pkt

2. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) - 39,5

3. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) - 38,5

4. Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) - 38,5

5. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn) - 38

6. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 38

7. Karol Butryn (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) - 34

8. Agata Barwińska (żeglarstwo, SSW MOS Iława) - 33

9. Olaf Pieczkowski (tenis, KT Jakubowo Olsztyn) - 31

10. Jakub Pikura (piłka ręczna, Szczypiorniak Olsztyn) - 30,5

11. Zbigniew Staniszewski (rallycross, Automobilklub Warmiński) - 27

12. Maja Ambroziak (golf, Mazury Golf Country Club w Naterkach) - 25

13. Bartłomiej Maciej Grabowski (sporty motorowe, Automobilklub Warmiński) - 23

14. Piotr Cichocki (żeglarstwo niepełnosprawnych, AKS OSW Olsztyn) - 22,5

15. Piotr Kołakowski (kick-boxing, Zamek Expom Kurzętnik) - 22

16. Marta Sztąberska (koszykówka, KKS Agapit Olsztyn) - 20

17. Hubert Pietrzak (podnoszenie ciężarów, Nida Nidzica) - 18

18. Natalia Bogdanowicz (tenis stołowy, Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński) - 16,5

19. Krzysztof Hołowczyc (rajdy terenowe, Hołowczyc Racing) - 15

20. Bartosz Burski (podnoszenie ciężarów, Nida Nidzica) - 14

Po ogłoszeniu wyników kilka minut dostali fotoreporterzy, po czym rozpoczęła się zabawa na parkiecie, w której początkowo „pierwsze skrzypce” grali młodzi muzycy Big Bandu. Oczywiście był też czas na ciekawe rozmowy. Radosław Pryszczepko z Victorii Bartoszyce, który odebrał nagrodę dla Piłkarza Roku, nie ukrywał, że udział w balu był dla niego olbrzymim przeżyciem. - Gram tylko w lidze okręgowej, a nagrodę wręczył mi sam sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, z którym zresztą siedziałem przy stoliku. Poza tym poznałem sportowców, którzy zdobywali medale na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Do tej pory co najwyżej oglądałem ich jedynie w telewizji, a teraz razem z nimi stanąłem na scenie. Na pewno ten wieczór zapamiętam na długie lata - zakończył pomocnik Victorii, który po powrocie do Bartoszyc nie odpoczywał, tylko wziął udział w halowym turnieju o puchar burmistrza.

Pozostali uczestnicy imprezy w hotelu Marina Club odpoczywali w niedzielę, ale wielu z nich - zgodnie z zachętą Macieja Matery, redaktora naczelnego „Gazety Olsztyńskiej”, już zarezerwowało sobie termin na przyszłoroczny bal.

dryh

A tak wyglądała gala wręczania statuetek w obiektywie Zbigniewa Woźniaka.