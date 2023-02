Mistrzowie Motoryzacji PLATINUM ORLEN OIL - wyniki

To już trzecia edycja największego plebiscytu motoryzacyjnego w Polsce. Podobnie jak w minionych latach laureaci zostali wybrani najpierw w miastach i powiatach, później w skali całego województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Specjalną nagrodą dla zwycięzców w województwie w każdej kategorii plebiscytu jest zaproszenie na Poznań Motor Show 2023 - największe w Europie Środkowej targi motoryzacyjne, gdzie odbędzie się uroczysta gala plebiscytu, którego ambasadorem jest znakomity kierowca Miko Marczyk (najmłodszy w historii mistrz Polski w Rajdowych Samochodowych).

Patronami medialnymi akcji są ogólnopolski magazyn "Motosalon" i serwis internetowy www.motofakty.pl.

Plebiscyt “Mistrzowie Motoryzacji 2022” rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku i trwał do listopada. Od samego początku akcja cieszyła się ogromną popularnością wśród czytelników i internautów, którzy przesyłali do redakcji “Gazety Olsztyńskiej” swoje nominacje, łącznie w 6 kategoriach.

W trakcie akcji, nasi czytelnicy i internauci wybierali najlepszych w kategoriach:

• Mechanik Roku

• Warsztat Samochodowy Roku

• Instruktor Jazdy Roku

• Szkoła Jazdy Roku

• Sklep Motoryzacyjny Roku

• Auto Detailing Roku

Oprócz tego w kategorii ALE FURA! swoimi samochodami mogli pochwalić się nasi czytelnicy, dla których samochód to hobby, a nawet wielka pasja. Stworzyliśmy galerię wyjątkowych samochodów z naszego regionu, aut z historią, z których ich właściciele są dumni. Zdjęcia dwunastu wybranych w głosowaniu czytelników samochodów trafiły na strony kalendarza na 2023 rok. Dodatkowo auto, które zdobyło najwięcej głosów, trafi nie tylko na okładkę kalendarza, lecz także na okładkę specjalnego dodatku gazety podsumowującego akcję Mistrzowie Motoryzacji PLATINUM ORLEN OIL i prezentującego laureatów.

Laureaci w kategorii MECHANIK ROKU

Olsztyn - Paweł Balicki (AUTO SERWIS Balick)

Olsztyn - Maciej Łazarecki (Solid Auto)

Elbląg i powiat elbląski - Krystian Wrzochal (M4K Garage, Elbląg)

Powiat bartoszycki - Krzysztof Olszewski (Stacja kontroli pojazdów Sebastian Szkoła, Bartoszyce)

Powiat braniewski - Bogdan Piątkowski (Auto Serwis Bogdan Piątkowski, Braniewo)

Powiat działdowski - Krzysztof Watemborski (Auto Serwis Krzysztof Watemborski, Lidzbark)

Powiat ełcki - Radosław Szymczyk (CAREXPERT Serwis Samochodowy Bosch, Ełk)

Powiat giżycki - Wiesław Wiśniowski (Agro-Moto, Giżycko)

Powiat gołdapski - Jakub Kramkowski )(Warsztat Samochodowy Jakub Kramowski, Żytkiejmy)

Powiat iławski - Piotr Pawłowski (Agt Piotr Pawłowski, Iława)

Powiat kętrzyński - Mirosław Hejduk (Auto Servis Mirosław Hejduk, Nowa Różanka)

Powiat lidzbarski - Paweł Zając (Mechanika Pojazdowa Wymiana Opon Paweł Zając, Lidzbark Warmiński)

Powiat mrągowski - Dariusz Bułaj (Naprawa pojazdów mechanicznych Dariusz Bułaj, Gązwa)

Powiat nidzicki - Sebastian Langowski (Lang Serwis Sebastian Langowski, Nowa Wieś-Dmochy)

Powiat nowomiejski - Przemysław Michalski (Przemaz Przemysław Michalski Mechanika Pojazdowa, Kurzętnik)

Powiat olecki - Marcin Sienica (Auto-Max Marcin Sienica, Olecko)

Powiat olsztyński - Sebastian Domzała (Auto-naprawa Sebastian Domzała, Gutkowo)

Powiat ostródzki - Marek Berent (Bosch Car Service Berent, Ostróda)

Powiat piski - Sebastian Pietuszewski (Mat4Cars Warsztat Samochodowy, Orzysz)

Powiat szczycieński - Mariusz Denkiewicz (MA-D SerVice Mariusz Denkiewicz, Szczytno)

Powiat węgorzewski - Mirosław Sawicz (Auto Technika Mirosław Sawicz, Węgorzewo)



MECHANIK ROKU (w skali całego województwa)



I miejsce - Krystian Wrzochal (M4K Garage, Elbląg)

II miejsce - Mirosław Hejduk (Auto Servis Mirosław Hejduk, Nowa Różanka)

III miejsce - Radosław Szymczyk (CAREXPERT Serwis Samochodowy Bosch, Ełk)



Laureaci w kategorii WARSZTAT SAMOCHODOWY ROKU

Olsztyn - RK Serwis Radosław Kubiński, Olsztyn

Elbląg i powiat elbląski - Young Wrap Cyprian Wierzbicki, Elbląg

Powiat bartoszycki - Auto Naprawa Korejwo, Bartoszyce

Powiat braniewski - Auto Centrum Emil Misiura, Braniewo

Powiat działdowski - Pit Stop Kisiny, Kisiny

Powiat ełcki - Eks-Car Kamil Ekstowicz Rękusy, Rękusy

Powiat giżycki - Agro-Moto, Giżycko

Powiat gołdapski - Warsztat Samochodowy Jakub Kramowski, Żytkiejmy

Powiat iławski - AGT Piotr Pawłowski, Iława

Powiat kętrzyński - Mechanika Pojazdowa Dado, Kętrzyn

Powiat kętrzyński - Auto Serwis Paweł Aftyka, Sławkowo

Powiat lidzbarski - Auto Części PHU Ławecki, Lidzbark Warmiński

Powiat mrągowski - Auto Naprawa Wojciech Kłos, Mrągowo

Powiat nidzicki - Lang Serwis Sebastian Langowski, Nowa Wieś-Dmochy

Powiat nowomiejski - Auto Klinika Rafał Topolewski, Nowe Miasto Lubawskie

Powiat olsztyński - Borixon Serwis Arkadiusz Kwaśnik, Dobre Miasto

Powiat ostródzki - Bosch Car Service Berent, Ostróda,

Powiat piski - Mat4Cars Warsztat Samochodowy, Orzysz

Powiat szczycieński - ASO Matserwis, Jedwabno

Powiat węgorzewski - Auto Technika Mirosław Sawicz, Węgorzewo



WARSZTAT SAMOCHODOWY ROKU (w skali całego województwa)

I miejsce - Young Wrap Cyprian Wierzbicki, Elbląg

II miejsce - Auto Naprawa Wojciech Kłos, Mrągowo

III miejsce - RK Serwis Radosław Kubiński, Olsztyn



Laureaci w kategorii INSTRUKTOR JAZDY ROKU

Olsztyn i powiat olsztyński - Radosław Szarniak (Nauka Jazdy Centrum, Olsztyn)

Elbląg, powiat elbląski i braniewski - Anna Lorbiecka (OSK Strażak, Elbląg)

Z regionu zawierającego powiat kętrzyński, bartoszycki i lidzbarski - Waldemar Daniluk (Nauka Jazdy Witold Prokopowicz, Lidzbark Warmiński)

Z regionu zawierającego powiat mrągowski, olecki, piski, giżycki, ełcki, gołdapski, węgorzewski - Mateusz Piasecki (Szkoła Jazdy L-Express, Ełk)

Z regionu zawierającego powiat ostródzki, iławski, nowomiejski - (Klaudia Hincmann (OSK Elkar, Nowe Miasto Lubawskie)

Z regionu zawierającego powiat nidzicki, szczycieński, działdowski - Rafał Ostrowski (OSK Rafał Ostrowski, Rybno)



INSTRUKTOR JAZDY ROKU (w skali całego województwa)

I miejsce - Radosław Szarniak (Nauka Jazdy "Centrum", Olsztyn)

II miejsce - Maciej Żyrkowski (Ośrodek Szkolenia Kierowców "Dwójka", Mrągowo)

III miejsce - Patrycja Ksepka (Ośrodek Szkolenia Kierowców "Dwójka", Mrągowo)



Laureaci w kategorii SZKOŁA JAZDY ROKU

Olsztyn i powiat olsztyński - Nauka Jazdy Centrum, Olsztyn

Elbląg, powiat elbląski i braniewski- OSK Strażak, Elbląg

Z regionu zawierającego powiat kętrzyński, bartoszycki i lidzbarski - OSK Automagnes, Bartoszyce

Z regionu zawierającego powiat mrągowski, olecki, piski, giżycki, ełcki, gołdapski, węgorzewski - OSK Elita, Pisz

Z regionu zawierającego powiat ostródzki, iławski, nowomiejski - OSK Rafał Ostrowski, Iława

Z regionu zawierającego powiat nidzicki, szczycieński, działdowski - Nauka Jazdy Ariel, Nidzica



Laureaci w kategorii SZKOŁA JAZDY ROKU (w skali całego województwa)

I miejsce - Ośrodek Szkolenia Kierowców Rafał Ostrowski, Iława

II miejsce - Ośrodek Szkolenia Kierowców L-Team, Olsztyn

III miejsce - Ośrodek Szkolenia Kierowców SK Elita, Pisz



SKLEP MOTORYZACYJNY ROKU (w sali całego województwa)

I miejsce - Auto Reflex, Olecko

II miejsce - Sklep MotoFan, Ełk

III miejsce - Sklep Auto Części Junior, Olsztyn



Laureaci w kategorii AUTO DETAILING (w skali całego województwa)

I miejsce - Coco Detailing, Lidzbark

III miejsce - Autodetailing Jaktuczysto, Olecko



Laureaci w kategorii ALE FURA!

I miejsce - Bmw X5 z roku 2002 (właściciel - Daniel Wójcik)

II miejsce - Citroen B 14 z roku 1927 (właściciel - Andrzej Rutkowski)

III miejsce - Żuk A15B (właściciel - Daniel Iwańczyk)