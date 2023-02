Kronika Sportowa 2022: Olsztynianin strzelał... i trafiał bez pudła!

Już dzisiaj w hotelu Marina Club poznamy laureatów 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Wśród nich są medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata. Plebiscyt od 1954 roku organizuje nasza redakcja. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Sportową 2022 roku przygotowaną przez redakcję sportową "Gazety Olsztyńskiej"

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Już dzisiaj poznamy laureatów 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego! Na wrocławskiej strzelnicy zawodnicy strzelali jedynie z karabinów pneumatycznych na 10 metrów, walcząc nie tylko o zwycięstwo, bo zawody były też eliminacją do marcowych mistrzostw Europy. - Na koniec roku zawsze mamy trzy lub cztery takie zawody klasyfikacyjne, których wyniki liczą się do rankingu - wyjaśnia Maciej Kowalewicz, który we Wrocławiu aż trzy razy poprawiał rekordy Polski. Czy to oznacza, że przepustkę na mistrzostwa Europy ma już w kieszeni? - Raczej tak, chyba że tuż przed imprezą mój poziom drastycznie spadnie - dodaje strzelec olsztyńskiej Gwardii. - Na to się jednak nie zanosi, więc mój udział w mistrzostwach Europy jest raczej pewny.

Pierwszym startem Kowalewicza we Wrocławiu była rywalizacja w konkurencji mix, w którym jego partnerką była Julia Piotrowska, zawodniczka miejscowego Śląska. A że Maciej studiuje we Wrocławiu na AWF, więc oboje czuli się na strzelnicy jak u siebie w domu.

W kwalifikacjach każdy zawodnik oddał po 30 strzałów, po czym wyniki teamów się sumowało. Olsztyńsko-wrocławski mix osiągnął 631,3 pkt, co jest nowym rekordem Polski. Oczywiście wynik ten zapewnił pierwsze miejsce w kwalifikacjach i minimum srebrny medal. W decydującym pojedynku, który odbył się według innych zasad, Kowalewicz i Piotrowska wygrali 16:10 z parą Rafał Łukaszyk (Zawisza Bydgoszcz)-Natalia Kochańska (Gwardia Zielona Góra).

Następnego dnia był turniej indywidualny i zarazem kolejny znakomity występ olsztyńskiego strzelca, który w 60 strzałach osiągnął 631,4 pkt, co było... nowym rekordem Polski! O 0,4 pkt punktu poprawił stary rekord, który też należał do Kowalewicza. W trzecim starcie - w tej samej konkurencji kpn 60 - olsztynianin udowodnił, że należy do światowej czołówki, bowiem znowu poprawił krajowy rekord, uzyskując aż 634,7 pkt! - Rekord świata jest lepszy tylko o 0,6 pkt - wyjaśnia Maciej Kowalewicz. - Nie chcę być nieskromny, ale takie wyniki jak mój zdarzają się bardzo rzadko.

Reasumując, we Wrocławiu olsztyński strzelec wziął udział w trzech turniejach, w każdym z nich zajmując pierwsze miejsce.