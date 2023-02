Kronika Sportowa 2022: Srebrni siatkarze wracają na tarczy

Już dzisiaj w hotelu Marina Club poznamy laureatów 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Wśród nich są medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata. Plebiscyt od 1954 roku organizuje nasza redakcja. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Sportową 2022 roku przygotowaną przez redakcję sportową "Gazety Olsztyńskiej"

Pierwotnie 20. edycja mistrzostw świata miała się odbyć w Rosji, ale po krwawej agresji na Ukrainę pojawiły się oczekiwania, by - w ramach sankcji - krajowi morderców, gwałcicieli i złodziei organizacja MŚ została odebrana. Jednak władze FIVB były temu przeciwne, twierdząc, że „sport powinien zawsze pozostawać oddzielony od polityki, ściśle monitorujemy sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich uczestników naszych wydarzeń, co jest naszym najwyższym priorytetem”.

Priorytety się jednak zmieniły, gdy reprezentacje Polski, Francji, Słowenii i Holandii ogłosiły, że w tej sytuacji w mistrzostwach nie zagrają. Postawieni pod ścianą szefowie FIVB ostatecznie zadecydowali o odebraniu Rosji organizacji imprezy, którą w trybie awaryjnym przejęły Polska i Słowenia.

Grupa C

1. Polska 9 9:1

2. USA 6 7:3

--------------------------

3. Meksyk 3 3:8

4. Bułgaria 1 2:9

W 1/8 finału Polacy pokonali 3:0 Tunezję, w ćwierćfinale stoczyli zwycięski pięciosetowy bój z Amerykanami, a dwa dni później znowu w pięciu setach ograli Brazylię. Tym samym trzeci raz z rzędu zagrali w finale mistrzostw świata!

W decydującym meczu ich rywalami byli Włosi, którzy na mistrzowski tytuł czekali od 1998 roku! W finał lepiej weszli Polacy, wygrywając pierwszego seta do 22, ale trzy kolejne padły łupem rywali (21, 18, 20). Tym samym złote medale zawisły na szyjach włoskich siatkarzy, srebrne otrzymali Polacy, a brązowe Brazylijczycy, którzy w ostatnim meczu ograli 3:1 Słoweńców.

Jednym ze srebrnych medalistów został Mateusz Poręba z Indykpolu AZS Olsztyn. Poza tym wcześniej w kadrze występował także Karol Butryn (zdobył brąz Ligi Narodów), jednak na mistrzostwach świata już nie zagrał.

- Po kilku miesiącach spędzonych w kadrze nabrałem pewności siebie i wiele się nauczyłem - przyznał Poręba, który w sezonie 2022/23 ma być mocną kartką w siatkarskiej talii Javiera Webera, trenera Indykpolu AZS. - Dzięki temu każdy z nas zrobi kolejny krok do przodu. Pierwszy zrobiłem już w poprzednim sezonie...

Być może gdyby Javier Weber był z nami wtedy od początku, to może zdołalibyśmy awansować o czołowej czwórki PlusLigi. Cieszę się, że mogę dać klubowi wiele dobrego, bo kiedyś wiele dobrego dostałem od klubu. Od początku klub we mnie wierzył, więc gdy przyszedłem cztery lata temu, to najpierw mnie wyleczył. Odwdzięczyłem się na treningach, ciężko pracując, i podczas meczów, dzięki czemu ostatecznie wskoczyłem do kadry. Po sobie wiem, że Olsztyn jest bardzo dobrym miejscem dla młodych siatkarzy, bo mogą się tutaj znakomicie rozwinąć - zakończył Mateusz Poręba, który po sezonie, niestety, odejdzie z Indykpolu AZS.

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ

1. Włochy

2. Polska

3. Brazylia

4. Słowenia

---------------

5. Francja

6. USA

7. Ukraina

8. Argentyna

---------------

9. Serbia

10. Holandia

11. Turcja

12. Japonia

13. Iran

14. Kuba

15. Niemcy

16. Tunezja

NAGRODY INDYWIDUALNE

* MVP - Simone Giannelli (Włochy)

* Najlepszy atakujący - Bartosz Kurek (Polska)

* Najlepsi środkowi - Mateusz Bieniek (Polska), Gianluca Galassi (Włochy)

* Najlepszy rozgrywający - Simone Giannelli (Włochy)

* Najlepsi przyjmujący - Joandry Leal (Brazylia), Kamil Semeniuk (Polska)

* Najlepszy libero - Fabio Balaso (Włochy)