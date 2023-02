Kronika Sportowa 2022: Stomil Olsztyna spada z ligi

Już dzisiaj w hotelu Marina Club poznamy laureatów 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Wśród nich są medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata. Plebiscyt od 1954 roku organizuje nasza redakcja. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Sportową 2022 roku przygotowaną przez redakcję sportową "Gazety Olsztyńskiej"

Stomil nie zaliczał się do zespołów, które miały walczyć o awans, ale też miał swoje atuty, dzięki którym powinien raczej spokojnie utrzymać się na zapleczu Ekstraklasy. Niestety, wszystko potoczyło się nie tak, okazało się, że był to sezon wielu zmarnowanych szans, w efekcie tak oto po zakończeniu rozgrywek wyglądała tabela:

I LIGA

1. Miedź 77 56:22

2. Widzew 62 53:38

---------------------------------

3. Arka 61 62:39

4. Korona* 56 46:37

5. Odra 51 51:46

6. Chrobry 50 43:34

----------------------------------

7. Sandecja 47 39:36

8. Katowice 46 44:47

9. Podbeskidzie 45 48:41

10. ŁKS Łódź 45 33:37

11. Resovia 44 42:39

12. GKS Tychy 44 37:41

13. Skra 38 28:41

14. Puszcza 37 41:50

15. Zagłębie 36 41:48

----------------------------------

16. Stomil 35 32:52

17. Górnik 29 32:54

18. Jastrzębie 25 32:58

* awansowała do Ekstraklasy po wygraniu barażów

A wystarczyło wykorzystać jedną z licznych okazji, by w stolicy Warmii i Mazur nadal była I liga. Oto momenty, które przesądziły o spadku: w 3. kolejce w meczu z Arką - przy bezbramkowym remisie - Wojciech Reiman zmarnował rzut karny, na dodatek tuż przed końcem olsztynianie dali sobie strzelić gola. Ostatecznie Stomil przegrał 0:1, a wynik odwrotny dałby mu - jak się potem okazało - spokojne utrzymanie. Poza tym olsztyński klub mógł wywalczyć remis w Katowicach (11. kolejka), gdzie do 90. minuty było 1:1, lecz w ostatniej akcji gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo. Także w ostatniej minucie olsztynianie stracili punkt w wyjazdowym meczu z Jastrzębiem (2. kolejka), bo gola dającego im zwycięstwo gospodarze zdobyli w 90. minucie z rzutu karnego.

Na tym nie koniec, bo w Rzeszowie (25. kolejka) w ostatniej akcji meczu Resovia zdołała doprowadzić do wyrównania, a w Olsztynie Stomil przegrał 0:1 z Katowicami (28. kolejka), ponieważ w 69. minucie - przy stanie 0:0 - Mikita nie wykorzystał jedenastki.

Mimo tych wszystkich wpadek olsztynianie mogli się utrzymać, bo przecież wiosną podejmowali Jastrzębie i Górnika Polkowice, czyli dwa najsłabsze zespoły, które ostatecznie spadły z I ligi, a na wyjeździe były bezlitośnie obijane przez rywali. Tymczasem w Olsztynie słabiutkie Jastrzębie wygrało 3:0, a niewiele mocniejszy Górnik zdołał zdobyć aż cztery gole! I znowu - wystarczyło chociażby w jednym z tych meczów wywalczyć punkt, by pozostać w lidze...

Po nieudanym sezonie w zespole tradycyjnie doszło do sporych zmian - do Warszawy odszedł trener Piotr Jacek, poza tym z Olsztyna wyjechali m.in. Jonatan Straus, Patryk Mikita, czyli najlepszy strzelec zespołu (11 goli), Łukasz Moneta, Maciej Spychała i Kacper Tobiasz, który powrócił do Legii, gdzie niespodziewanie w sezonie 2022/23 stał się podstawowym bramkarzem!

Ostatnią szansą Stomilu były kłopoty Skry Częstochowa, której stadion nie spełniał pierwszoligowych kryteriów. Częstochowscy działacze stanęli jednak na głowie, w efekcie Skra licencję na grę w I lidze dostała, co definitywnie zakończyło temat pod tytułem „Stomil w I lidze”.