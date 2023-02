Kronika Sportowa 2022: Triumf Wojciecha i Martyny

Już dzisiaj w hotelu Marina Club poznamy laureatów 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Wśród nich są medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata. Plebiscyt od 1954 roku organizuje nasza redakcja. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Sportową 2022 roku przygotowaną przez redakcję sportową "Gazety Olsztyńskiej"

W piątym biegu cyklu z pięciokilometrową trasą zmierzyło się 241 osób, a najszybszym okazał się - już po raz trzeci - Wojciech Kopeć, który tym samym triumfował w klasyfikacji generalnej.

A wracając do City Trail, to po Kopciu linię mety minęli Paweł Najmowicz (16.15) i Wiktor Kujawa (16.28). Dokładnie tak samo wyglądała czołówka klasyfikacji generalnej City Trail! - Mój wynik (15.59 - red.) pokazuje, że jestem w niezłej formie - przyznał na mecie Wojciech Kopeć. - Podczas biegu dość ciężko mi się oddychało, ale być może była to kwestia rześkiego powietrza nad Jeziorem Długim. W każdym razie plan został wykonany, bo zwyciężyłem w klasyfikacji generalnej City Trail. Kilka dni temu podczas półmaratonu w Paryżu uzyskałem 1:06.56, jest to mój drugi wynik w karierze. Teraz przygotowuję się do maratonu w Bostonie, gdzie planuję w końcu pobiec poniżej 2:20. Tamtejsza trasa nie jest łatwa, ale ja lubię pagórkowate tereny, zresztą w Paryżu też było „góra-dół". Oby zdrowie dopisało, a za niespełna 40 dni powinno być dobrze - zakończył Wojciech Kopeć, który jednak 18 kwietnia na trudnej trasie w Bostonie celu nie zrealizował (2:28.38).

Natomiast wśród kobiet jako pierwsza metę nad Jeziorem Długim minęła Magdalena Trzeciak (19.18). - Cieszy mnie to zwycięstwo oraz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej - powiedziała pani Magda, która pierwszy raz w City Trail pobiegła - jak sama mówi - „jakieś sześć lub siedem lat temu”. - Na zakończenie cyklu chciałam poprawić swój najlepszy wynik na tej trasie wynoszący około 18.50. Niestety, miałam przerwę w bieganiu ze względu na koronawirusa, którego skutki jeszcze odczuwam.

Drugą lokatę zajęła Julia Twardowska (20.47), a trzecia była Paula Sadowska (21.10). W generalce zwyciężyła natomiast Martyna Budziłek, która ostatni bieg sobie odpuściła.

Biegi City Trail to także zawody dla dzieci i młodzieży na dystansach od 300 do 2000 m. Tym razem pobiegło 122 młodych sportowców.

Warto dodać, że cała kwota zebrana w biurze zawodów została przekazana na pomoc Ukrainie, a konkretnie trafiła do Polskiej Akcji Humanitarnej.

KLASYFIKACJA GENERALNA

* Mężczyźni: 1. Wojciech Kopeć (Team Kopeć, Olsztynek) - 3; 2. Paweł Najmowicz (Najmowicz Triathlon, Olsztyn) - 5; 3. Wiktor Kujawa (AZS UWM Olsztyn) - 6; 4. Paweł Pszczółkowski (Pszczółkowski Team, Olsztyn) - 10; 5. Damian Błaut (Ostróda Runners) - 13; 6. Przemysław Flaga (Urwis Biega, Olsztyn) - 18; 7. Daniel Mikielski (Olsztynek) - 19; 8. Sebastian Najmowicz (Najmowicz Triathlon, Olsztyn) - 20; 9. Maciej Wiśniewski (Najmowicz Triathlon, Olsztyn) - 21; 10. Szymon Sawicki (Jonkowo Sport, Olsztyn) - 23

* Kobiety: 1. Martyna Budziłek (Siódemka Ostrołęka, Kadzidło) - 3, 2. Magdalena Trzeciak (Dziki, Olsztyn) - 5; 3. Anna Ostromecka (Urwis Biega, Olsztyn) - 8; 4. Izabela Wujkowska (Najmowicz Triathlon, Olsztyn) - 10; 5. Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn) - 12; 6. Julia Twardowska (AZS UWM Olsztyn) - 13; 7. Emilia Kuźmiak (Są Wolniejsi, Olsztyn) - 16; 8. Paula Sadowska (Urwis Biega, Olsztyn) - 18; 9. Martyna Osowiecka (Olsztyn) - 18; 10. Agnieszka Królak (Team Kopeć, Węgorzewo) - 19.