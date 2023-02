Kronika Sportowa 2022: Niespodziewany sukces młodzieżowego klubu z Warmii i Mazur

Już dzisiaj w hotelu Marina Club poznamy laureatów 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Wśród nich są medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata. Plebiscyt od 1954 roku organizuje nasza redakcja. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Sportową 2022 roku przygotowaną przez redakcję sportową "Gazety Olsztyńskiej"

W Żorach w województwie śląskim podopieczne trenera Marka Maleszewskiego w fazie grupowej najpierw wygrały 2:0 z ROW Rybnik, potem przyszłe mistrzynie Polski wygrały 4:1 z Ząbkovią Ząbki (trzy gole strzeliła Czarnecka, która ostatecznie została królem strzelców imprezy), natomiast w ostatnim meczu pierwszego etapu mistrzostw olsztynianki nie miały litości dla Prątniczanki Kraków (8:2).

Dlaczego ten tytuł był sensacją? - Bo przed turniejem mieliśmy tylko cztery jednostki treningowe w hali - wyjaśnia Marek Maleszewski. - Oczywiście wcześniej dziewczyny trenowały indywidualnie. Potem było równie dobrze, bowiem w ćwierćfinale piłkarki Stomilu wygrały 3:0 z GKS Katowice, jednak schody zaczęły się w półfinale, w którym po ciężkim boju olsztynianki ostatecznie pokonały 3:2 Tęczę Bydgoszcz. W decydującym meczu zawodniczki ze stolicy Warmii i Mazur wygrały 3:1 z AZS UAM Poznań, dzięki czemu mogły cieszyć się z sensacyjnego mistrzostwa Polski.Dlaczego ten tytuł był sensacją? - Bo przed turniejem mieliśmy tylko cztery jednostki treningowe w hali - wyjaśnia Marek Maleszewski. - Oczywiście wcześniej dziewczyny trenowały indywidualnie.

Taktycznie fajnie zagraliśmy, a poza tym byłem w komfortowej, bo miałem dwie bramkarki i 12 zawodniczek, więc zawsze w razie potrzeby mogłem ściągnąć od razu aż cztery dziewczyny z boiska. Wyrównany skład był tym elementem, w którym przeważaliśmy nad rywalami. Cieszy nas ta wygrana tym bardziej że byliśmy lepsi od zespołów, które specjalizują się w futsalu, bo dla nas był to tylko taki fajny przerywnik od rywalizacji w Centralnej Lidze Juniorek U-17. Jestem zadowolony z dziewczyn, bo realizowały wszystkie założenia taktyczne i przede wszystkim pokazały na boisku charakter - ocenia olsztyński szkoleniowiec.

Dla kobiecej sekcji Stomilu był to już trzeci sukces w futsalu. W latach wcześniejszych piłkarki prowadzone przez Marka Maleszewskiego zdobyły mistrzostwo Polski do lat 14 i 16. Z kolei w grudniu 2021 roku futsalowe mistrzostwo Polski do lat 13 zdobyli ich młodsi koledzy z Akademii Sportu Stomil Olsztyn.

Wyniki Stomilu

* Faza grupowa: 2:0 z ROW Rybnik (Oliwia Czarnecka, Pola Olender), 4:1 z Ząbkovią Ząbki (Oliwia Czarnecka 3, Małgorzata Milewska), 8:2 z Prądniczanką Kraków (Julia Wółkiewicz 2, Zuzanna Bielasta, Weronika Gadomska, Martyna Żukowska, Pola Olender, Oliwia Korzec, Blanka Żukowska)

* Ćwierćfinał: 3:0 z GKS Katowice (Weronika Gadomska, Oliwia Czarnecka, Oliwia Korzec); półfinał: 3:2 z Tęczą Bydgoszcz (Oliwia Czarnecka 3); finał: 3:1 z AZS UAM Poznań (Weronika Gadomska, Justyna Dukat, Oliwia Czarnecka)

STOMIL OLSZTYN

Maja Bogacka, Kornelia Czasnojć, Małgorzata Milewska, Martyna Żukowska, Oliwia Czarnecka, Oliwia Korzec, Weronika Gadomska, Pola Olender, Justyna Dukat, Zuzanna Bielasta, Maja Wilczewska, Oliwia Kamińska, Julia Wolkiewicz, Blanka Żukowska, Karolina Taranowska, Oliwia Kowalewska, Aleksandra Mroczkowska, Agata Pankiewicz.