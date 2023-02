Adoptuj kota na Dzień Kota

17 lutego w Polsce obchodzimy Światowy Dzień Kota. To święto ma za zadanie podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka i uświadomić nam potrzebę niesienia pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły. Przedstawiamy podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie, którzy pilnie potrzebują nowego domu.

— Teraz mamy ok. 80 kotów w schronisku. Są to przede wszystkim koty dorosłe. Nie mamy teraz kociąt, ponieważ sezon na kocięta dopiero się zbliża... — mówi Justyna Kowalkowska ze Schroniska dla zwierząt w Olsztynie.

Warto podkreślić, że proces adopcji nie jest skomplikowany. Pracownicy schroniska zawsze proszą o wcześniejszą wizytę w schronisku i spędzić czas z kotami w „kotułku”. Zazwyczaj zainteresowani adopcją decydują się na kotka, który do nich pierwszy podejdzie.

— Osoby, które szukają zwierząt, przeglądają również naszą stronę internetową i media społecznościowe. Gdy zainteresuje ich pewien koci jegomość, to kontaktują się z nami telefonicznie. Wtedy przeprowadzamy wstępną rozmowę przedadopcyjną i zapraszamy na wizytę w kotułku — dodaje Justyna. — Wszystkich chętnych zapraszamy na naszą stronę na Facebooku ”Schroniskowe koty do adopcji Olsztyn”

Koszt adopcji kota wynosi do 80 zł. Trzeba mieć ze sobą transporter, dowód osobisty, jeśli wynajmujemy mieszkanie to niezbędna jest zgoda właściciela na piśmie. Balkon w mieszkaniu musi być zabezpieczony specjalną siatką.

Koty posiadają książeczki zdrowia, są zaszczepione i odpchlone oraz przebadane pod kątem FIV i FelV.

— Dzień kota jest dzisiaj, ale za oknem panuje niezbyt fajna pogoda, więc nie będzie licznych odwiedzin w kotułku. Ale jutro jest sobota i spodziewamy się wielu odwiedzających. Będzie można posiedzieć z naszymi podopiecznymi, pobawić się z nimi. Mamy dużo wędek i piłeczek, które nasze koty uwielbiają. Nasi podopieczni czekają na zabawę, mizianie i głaskanie — mówi Justyna Kowalkowska.



A jakie kocie piękności czekają na adopcję? Przekonajcie się sami!

Alma

Została odebrana interwencyjnie z mieszkania, ze złych warunków. Bardzo ciekawi ją człowiek i lubi jego obecność, szczególnie gdy ma ze sobą coś smacznego. Mała lubi też inne koty, ale takie wybrane przez siebie. Jest drobną, miłą kotką, która czeka na domek.

Biszkopt

To przemiły kocurek, który przybłąkał się do salonu fryzjerskiego w Olsztynie, miał na sobie widoczną na zdjęciu obróżkę, od razu pomyśleliśmy, że ktoś się po niego zgłosi, jednak tak nie było. Nieustannie wyczekuje przyjścia człowieka, chociaż chwili głaskania i poświęcenia mu uwagi. Ma bardzo przebojowy charakter, uwielbia się bawić.

Dżordż [h3]

Jest już dojrzałym kotem, lecz czasem wciąż zachowuje się jak kociak lubi się bawić i chodzi za człowiekiem krok w krok, szczególnie gdy ten ma przy sobie pyszne przysmaki. Niestety jest kotem bardzo terytorialnym i nie potrafi się odnaleźć w większym stadzie. Szuka zaczepki, czym denerwuje inne mieszkające z nim koty i powoduje bójki. Ma bardzo oryginalną urodę i zdeformowane (zapewne przez wcześniejsze walki z kotami) uszko. jeśli chodzi o człowieka jest bardzo przyjacielski.

[h3]Kiciuś

Kocurek to bardzo duża, puchata kulka miłości. Został przygarnięty jako kociak i większość swojego życia spędził w mieszkaniu. Niestety w jego domu wybuchł pożar, a właścicielka była zmuszona oddać go do schroniska i sama szukać lokum. Był kotem wychodzącym, więc z pewnością sprawdzi się u rodziny, która chciałaby pospacerować z kotkiem w szelkach. Kiciuś jest bardzo przyjaznym kotem. Nie niszczy, grzecznie korzysta z kuwety, zna domowe obyczaje.

Melisa

Została dostarczona do nas jako kotka powypadkowa po prawdopodobnym potrąceniu przez samochód. Koteczka miała obite lewe płuco i problemy z oddychaniem. Początkowo nieśmiała Meliska, po bliższym poznaniu uwielbia się przytulać. Nie ma problemów z dogadywaniem się z innymi kotami. Lubi się wspinać i obserwować świat z wysokości. Czasem gdy kogoś nie polubi, potrafi pokazać pazurki.