Sasin: KE prowadzi politykę walki z polskim rządem

„Konsekwentna polityka walki z polskim rządem”



Pytany o to, czy martwi go skarga Komisji Europejskiej do TSUE, Sasin odpowiedział:

To mnie nie tyle martwi, tylko utwierdza w przekonaniu, że KE prowadzi tutaj bardzo konsekwentną politykę walki z polskim rządem, który przeszkadza w UE, bo sprzeciwiamy się silnej unifikacji Europy, utworzeniu europejskiego superpaństwa.

— Sprzeciwiamy się dominacji największych krajów UE i dlatego stoimy niejako na drodze tych planów i dlatego jest konsekwentna walka z naszym rządem, naszą formacją — ocenił wicepremier.

Czy skarga w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego może mieć związek z odesłaniem przez prezydenta nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, polityk odpowiedział:

Uważam, że to szybka reakcja na to, co się wydarzyło.

Jacek Sasin dodał, że „nie wierzy w przypadki”.

— Niech ci, którzy mają usta pełne frazesów o praworządności zrozumieją, że Polska ma również swoje prawa — powiedział.

„Czasami trzeba wybierać mniejsze zło”



Na pytanie o spadek PKB, polityk zwrócił uwagę, że dotychczas „zawsze byliśmy w czołówce”.

— Polski wzrost gospodarczy był rekordowy i również w tych ostatnich latach rząd PiS był jednym z najwyższych w UE — powiedział Jacek Sasin.

Gość Radia Zet, pytany, czy wobec tego nie należy się przejmować, zaznaczył:

Należy się przejmować, natomiast w dalszym ciągu jesteśmy w dobrej sytuacji.

— Mamy realną recesję. Tak było również po pandemii. Również takie wielkie gospodarki, jak niemiecka, były tutaj mocno dotknięte — wskazał szef MAP.

— Jeśli popatrzymy, o ile wzrosły pensje w latach rządu ZP, PiS, to będę bronił tezy, że te pensje są wyższe realnie, niż jak obejmowaliśmy władzę, w stosunku do cen. Pensje, emerytury, pensja minimalna — stwierdził.

— Sytuacja materialna Polaków jest o niebo lepsza, niż była za rządów naszych poprzedników — dodał polityk.

Zdaniem Sasina, wypływ pieniądza do gospodarki mógł mieć pewien wpływ na „jakiś fragment inflacji”.

— Ale czasami trzeba wybierać mniejsze zło — dodał.

Zaznaczył przy tym, że inflacja nie jest problemem tylko polskim, lecz ogólnoświatowym.

— Proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy zadali naszym słuchaczom pytanie, czy woleliby inflację, czy kilka milionów bezrobotnych w Polsce, upadek firm, armagedon w gospodarce, to co jest lepsze? — zapytał.

Wicepremier zaznaczył, że oba zjawiska są negatywne, jednak „trzeba było obronić rynek pracy” i dzięki tarczom rządowym udało się uratować wiele firm przed upadkiem w czasie pandemii. Gdyby te przedsiębiorstwa upadły, w ocenie Sasina mielibyśmy dziś ogromne bezrobocie.

— Mamy nadzieję, że wkrótce uda się zdusić inflację albo znacząco zmniejszyć — powiedział gość Radia Zet.

„To nie jest tak, że nie rozmawiamy z prezydentem”



Polityk odniósł się do ewentualnego startu Pawła Kukiza z list PiS.

— Bardzo bym sobie życzył, żeby tak było. To oczywiście zależy od Pawła Kukiza, czy zechce być z nami. Myślę, że to byłby dla niego dobry wybór, a razem możemy zrobić więcej — stwierdził.

Na pytanie o rozmowę prezesa NIK Mariana Banasia z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim na temat m.in. „zagrożeń niezależności” oraz „praworządności i demokracji”, Sasin odpowiedział:

Prezes Banaś, jak widzę, wpisuje się w niechlubną polską tradycję odwoływania się w sporach wewnętrznych do ambasadorów obcych państw.

— Niestety, nie wiem, w jaki sposób akurat miałaby być zagrożona niezależność NIK-u. NIK pod wodzą prezesa Banasia jeśli jest od kogoś zależny, to chyba tylko od opozycji. Proponowałbym żeby zejść z tej drogi, donoszenia na polskie państwo — dodał szef MAP.

Pytany w „krótkiej piłce”, czy zakończył już „wojnę z premierem Mateuszem Morawieckim” zaznaczył, że nigdy takowej nie prowadził.

— Media żyją takimi sensacjami, jak wojny między politykami. Mieliśmy różnego rodzaju napięcia, różnice poglądów. Nie ma napięcia, blisko współpracujemy — zapewnił Jacek Sasin.

Według gościa Radia Zet nie ma również napięć między PiS a prezydentem.

— Są rozmowy z prezydentem. Są różnego rodzaju rozmowy. To nie jest tak, że nie rozmawiamy z prezydentem. Byłoby to nieracjonalne — stwierdził.