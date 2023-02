Uwaga! Silne wichury na Warmii i Mazurach. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia

Dzisiaj w nocy i jutro w ciągu dnia prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy oraz w sobotę rano.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski.

Natomiast w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, Elbląg, elbląskim, iławskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, nowomiejskim, Olsztyn, olsztyńskim, ostródzkim i szczycieńskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru ośredniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, wporywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Najsilniejszeporywy wiatru wystąpią w nocy oraz w sobotę rano