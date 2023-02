Spotkali się, by porozmawiać o potrzebach warmińsko-mazurskiej młodzieży

Młodzi przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego spotkali się, by porozmawiać o zdrowiu psychicznym tutejszej młodzieży. O tym jak działać w obliczu dyskryminacji uczniów przez nauczycieli oraz w jaki sposób młodzież może poprawić swój dobrostan opowiedziała psycholog.

Młodzieżowi członkowie sejmiku spotkali się w sobotę (11 lutego) podczas III sesji, aby porozmawiać w sprawie zdrowia psychicznego młodzieży z Warmii i Mazur.

Aby zacząć działania i aktywnie wspierać swoich rówieśników zdecydowali się najpierw zgłębić problematykę. Udało im się to dzięki aktywnym warsztatom z psycholożką - Dagmarą Gemechu, która naświetliła kwestię zdrowia psychicznego oraz odpowiedziała na wnikliwe pytania młodzieży, które dotyczyły m.in. Jak działać w obliczu dyskryminacji uczniów przez nauczycieli? W jaki sposób młodzież może poprawić swój dobrostan psychiczny? Jak sprawić by rodzice, nauczyciele, dorośli nie bagatelizowali problemów natury zdrowia psychicznego młodzieży? Jak reagować na hejt? W jaki sposób zauważać i pomagać w problemach rówieśników? Dlaczego rodzice nie reagują na alarmy młodzieży i co w takiej sytuacji młody człowiek może zrobić?

Młodzież nie zakończyła przedmiotu rozważań na debacie, jak sama twierdzi to tylko pierwszy krok w ich działaniu na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży.

— Debata miała na celu pokazanie i przybliżenie tematu zdrowia psychicznego — mówi Konrad Zacharski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. — Wykład, dyskusja, pytania to wszystko spowodowało, że zgłębiliśmy problem. Otworzyły nam się oczy, teraz jesteśmy w stanie skuteczniej działać w zakresie zdrowia psychicznego, a przede wszystkim działać profilaktycznie i zapobiegać.

— W Polsce odsetek dzieci i młodzieży wykazujących zaburzenia psychiczne wymagające profesjonalnej opieki wynosi 9%, co oznacza konieczność zapewnienia opieki dla ok. 630 tys. osób poniżej 18. roku życia. Nasza młodzież też jest świadoma tego faktu, dlatego jedną z pierwszych inicjatyw naszego Młodzieżowego Sejmiku jest walka o poprawę stanu zdrowia psychicznego swoich rówieśników — sygnalizuje Monika Łączyńska-Boguska, pełnomocnik marszałka ds. młodzieży. — Wierzę w naszą młodzież, a ich zaangażowanie prognozuje stabilniejsze emocjonalnie społeczeństwo.

Podczas posiedzenia przedstawiciele młodzieży z Warmii i Mazur podjęli decyzję o współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Młodzież podczas pracy przy ogólnopolskich spotkaniach młodzieżowych sejmików znalazła bardzo dużo wspólnych punktów działań obydwu rad. Oficjalne podpisanie porozumienia współpracy zostanie podpisane 28 marca bieżącego roku w Toruniu.

— Jest to z pewnością milowy krok w stronę rozpoczęcia współpracy pomiędzy naszymi sejmikami — podkreśla Izabela Kożuch, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Czekam z niecierpliwością na nasze przyszłe wspólne inicjatywy oraz spotkania. Tak jak już wspomniałam na posiedzeniu w Olsztynie - Młodzieżowy Sejmik w pojedynkę może zrobić wiele, ale wspólnie zdziałamy jeszcze więcej!