Smaczna promocja Mikołaja Kopernika

Niedługo w sprzedaży pojawią się cukierki „Kopernik piernikowy”, „Chleb Mikołaja Kopernika” oraz monografia autorstwa Wojciecha Szalkiewicza „Zajęcia przeróżne wielebnego kanonika Mikołaja Kopernika”.

Nowe produkty są efektem współpracy starostwa, lokalnych przedsiębiorców i instytucji — to projekt „Mikołaj Kopernik Warmiakiem”.

— Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą nam pokazać Kopernika jako Warmiaka. Astronoma, który na swój dom wybrał Warmię — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. — Chcemy pokazać światu Mikołaja Kopernika takim, jakim był, razem z jego wszystkimi zaletami i wadami oraz umiejętnościami.

— Chcemy ten rok odpowiednio uczcić — mówi Wojciech Szalkiewicz, szef Biura Promocji Powiatu Olsztyńskiego. — Nasze działania nie są jednorazowe, mamy nadzieję, że produkty będą dostępne również w następnych latach.

— Ostatnie lata spowodowały, że chcieliśmy nawiązać współpracę z przedsiębiorcami, którzy mogliby sprzedawać markę Mikołaja Kopernika i wykorzystać tego wielkiego Warmiaka do promowania naszego pięknego regionu. I to nam się udaje! — mówi starosta.

— Nie jest to typowa biografia Kopernika — stwierdza Wojciech Szalkiewicz autor „Zajęcia przeróżne wielebnego kanonika Mikołaja Kopernika” i dodaje, że w książce zgromadzono m.in. szereg informacji na temat astronoma i tego, co przez wieki wiązało się z jego postacią. Wyliczono tu utwory muzyczne, w których pojawił się Kopernik (piosenkę taką śpiewała Anna Jantar), zaprezentowano okolicznościowe monety poświęcone Kopernikowi. Wydawca Ireneusz Iwański dodał, że w książce uwzględniono nawet monetę, która została wybita przed dwoma tygodniami.

Aby upowszechniać Kopernika-Warmiaka starostwo namówiło lokalną piekarnię do wypieku "Chleba Mikołaja Kopernika". Ma to nawiązywać do opracowania przez astronoma podczas pobytu w Olsztynie tzw. taksy chlebowej. Kopernik wyliczył, ile powinien kosztować bochenek chleba, tak, żeby ani jego producent, ani kupujący nie byli pokrzywdzony.

— Będziemy go piec w oparciu o przepis, który udało się opracować na podstawie archiwaliów z lat 20. XVI wieku — informuje przedstawiciel piekarni Waldemar Ziarek.

W kwietniu „Chleb Mikołaja Kopernika” będzie dostępny w piekarniach Tyrolskich. Natomiast cukierki wyprodukowane w Dobrym Mieście mają będą sprzedawane nie tylko w Polsce, ale i na świecie.