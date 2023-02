Kierowco, przygotuj się. Ogromne zmiany w organizacji ruchu niemal w całym Olsztynie już w piątek

Kierowcy, którzy przyzwyczaili się do dotychczasowej organizacji ruchu na terenie inwestycji tramwajowej będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Od piątku (17 lutego) na terenie niemal wszystkich remontowanych odcinków wchodzą w życie istotnie zmiany w organizacji ruchu.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Organizacja ruchu: szereg zmian od piątku Wykonawca drugiej linii tramwajowej w Olsztynie, informuje, że od godziny 22.00 w piątek (17 lutego) planuje przystąpić do wprowadzania zmian w organizacji ruchu na wielu ulicach miasta. Jakie zmiany i gdzie zostaną wprowadzone?

Ul. Krasickiego pomiędzy ul. Murzynowskiego a ul. Wańkowicza

Na odcinku ul. Krasickiego pomiędzy ul. Murzynowskiego a ul. Wańkowicza nastąpi lokalne przeniesienie ruchu na dotychczas zamkniętą jezdnię. Nie przewiduje się istotnych zmian ciągów dla pieszych i lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej.

Skrzyżowanie ul. 22 Stycznia i ul. Pieniężnego

W wyniku wprowadzonej organizacji, ruch pieszych na ul. 22 stycznia będzie odbywał się jednym chodnikiem po stronie ulicy.

Al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy Urzędem Skarbowym a ul. Dworcową

Wlot w al. Piłsudskiego zostanie otwarty dwukierunkowo na rondzie skrzyżowania z ul. Dworcową po stronie C.H. Viktor. Zamknięty zostanie dotychczasowy przejazd do ul. Dworcowej przy Urzędzie Skarbowym. Dojazd do Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych i Urzędu Skarbowego dostępny będzie wyłącznie od strony ul. Dworcowej, zjazdem przy Przychodni Specjalistycznej.

Ul. Krasickiego z ul. Wilczyńskiego

Na ulicy ul. Wilczyńskiego od ul. Gębika do ronda na skrzyżowaniu z Krasickiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Dojazd do budynku przy ul. Żurawskiego 1a będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Gębika, a wyjazd w kierunku ul. Krasickiego. Dojazd do SP 33 oraz budynków przy ul. Jeziołowicza jak dotychczas od strony ul. Krasickiego oraz ul. Sobocińskiego.