Wojewoda warmińsko-mazurski robi pompki w swoim gabinecie! Oprócz ćwiczenia bicepsów ma także inny cel [VIDEO]

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym wykonuje pompki w gabinecie. W ten sposób wojewoda Chojecki dołączył do akcji wspierania małej dziewczynki Kingi Rydz z Olsztyna, która jest chora na rdzeniowy zanik mięśni i nie należy się jej refundacja tzw. najdroższego leku świata.

Wojewoda Artur Chojecki zamieścił w mediach społecznościowych nietypowy film. Widać na nim, jak ubrany w sportowy strój, w gabinecie urzędu wykonuje pompki.

— Z chęcią włączam się do dzieła pomocy małej Kindze — mówi wojewoda i wykonuje ćwiczenia. Po wykonanych ćwiczeniach poinformował, że wpłacił pieniądze na leczenie dziewczynki i zachęca do tego innych. Nominował też do sportowego wyzwania m.in. starostę olsztyńskiego i urzędników swojego gabinetu.

Poprzez robienie pompek wojewoda Chojecki przyłączył się do zbiórki pieniędzy na tzw. najdroższy lek świata (Zolgensma) dla Kingi Rydz z Olsztyna. Dziewczynka jest jednym z 17 małych dzieci w Polsce, którym nie należy się refundacja tego leku przez państwo, ponieważ byli za duzi, gdy rozpoczęła się refundacja, lub podjęli leczenie innym lekiem. Rodzice tych 17 dzieci w publicznych zbiórkach i akcjach starają się zebrać pieniądze na lek - obecnie jest to koszt ok. 9,5 mln zł.

Zbiórka pieniędzy dla małej Kingi jest prowadzona w regionie i za po mocą portalu siepomaga.pl od kilku miesięcy. Dotychczas udało się zebrać nieco ponad 2 mln zł, a - co podkreślają bliscy dziewczynki - czasu jest coraz mniej, ponieważ gdy Kinga przytyje 2 kg (tj. osiągnie wagę 13 kg) nie będzie mogła skorzystać z terapii Zolgensmą.

Aby zebrać potrzebne pieniądze w ostatnim czasie w Olsztynie zorganizowano koncert dla Kingi, datek dla dziewczynki przekazali organizatorzy wenty dobroczynnej, prowadzone są internetowe aukcje fantów.

W styczniu w sejmie powstał parlamentarny zespół, który zabiega o zrefundowanie leczenia dla wszystkich 17 chorych maluchów.

