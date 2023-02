Naprawa drogi na zjeździe z ronda Bema w Olsztynie potrwa jeszcze kilka dni. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

To już kolejna interwencja drogowców. Pierwsze dziury zostały sprawnie załatane, jednak po kilku dniach pojawiły się kolejne. Zwraca na to uwagę nasz czytelnik.

— Wszystko rozumiem, mamy niezbyt dobrą porę na wszystkie naprawy i tak dalej, ale to co tam się dzieje to jest jakaś porażka. Rondo Bema nie dość, że samo jest tragiczne to jeszcze te dziury... Przejeżdżam tamtędy codziennie do pracy. Czytałem o tym, że można tam stracić zawieszenie, ale uwierzyłem w to dopiero, kiedy musiałem pojechać do mechanika i zostawić tam pół wypłaty — pisze w liście do redakcji, jeden z czytelników.

Podczas naprawy coś poszło nie tak. Dlaczego?

We wtorek (14 lutego) w nocy (w godz. 22-6) miały rozpocząć się już ostateczne naprawy. Prace się przedłużyły, a rano kierowcy musieli znowu stać w korkach.

— Droga jest zaasfaltowana, ale ten wykop był na dwóch pasach ul. Kętrzyńskiego. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu dzisiaj zezwolił nam na naprawę jednego pasa, głównie po to, żeby nie zamykać całego skrzyżowania. To ten, który jest w tej chwili zagrodzony — mówi Anita Chudzińska, rzeczniczka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.

Drugi pas miał być naprawiony w nocy z czwartku na piątek, lecz ten plan został szybko zmieniony.

— Drugi pas będzie robiony z piątku na sobotę, w takich samych godzinach jak zakładano, czyli od godz. 22:00 do godz. 6:00 — dodaje rzeczniczka PWiK.