Po godzinie 23:00 to się śpi, a nie spaceruje po mieście. Z takiego założenia wychodzą władze Nowego Miasta Lubawskiego

Z powodu wysokich kosztów energii elektrycznej burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zdecydował o wyłączaniu oświetlenia ulicznego w godzinach 23:00-5:00 od 1 lutego 2023. Rok wcześniej to samo zrobiła sąsiednia Lubawa. Nastroje w obu miastach są jednak różne.

Lubawa z ciemnościami żyje już rok. Nie wszyscy mieszkańcy są z tego zadowoleni. W mediach społecznościowych przy każdej możliwej okazji podkreślają, że w mieście jest ciemno, nie czują się komfortowo i bezpiecznie. W Lubawie latarnie uliczne wciąż mają sodowe źródła światła, po zmroku świeci się „co któraś” z nich. Jest to uciążliwe, szczególnie zimą, gdy szybko robi się ciemno. Owszem, po godzinie 23:00, gdy lampy gasną w ogóle, miasto raczej śpi. Ale do tego czasu okrojona ilość świecących latarni nie oświetla miasta należycie. Dzięki ograniczeniom w oświetleniu ulicznym samorząd w Lubawie zaoszczędził bardzo dużo pieniędzy. To ważne dla miejskiego budżetu w tych wyjątkowo ...