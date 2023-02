W dawnym Coctail Barze w Olsztynie trwa remont. Co będzie w tym miejscu?

Lokale na olsztyńskiej starówce zamykają się jeden po drugim. Nie ma miesiąca, żeby nie zamykały się kolejne miejsca. Powodem takich decyzji jest inflacja — coraz wyższy czynsz, rachunki za gaz i prąd. W dodatku zima to trudny czas dla miejscowych przedsiębiorców. W Olsztynie jest mało turystów, a „lokalsi”, choć przychodzą, nie są w stanie uratować danego miejsca.

Ale, jak mówią, w przyrodzie nic nie ginie. I tak jak jedne lokale się zamykają, tak drugie zaczynają swoją przygodę w Olsztynie. Sa to najczęściej lokale, gdzie można zjeść coś niedrogo i szybko. Na przykład sushi, które w Olsztynie ostatnio święci triumfy. Na starówce też niedawno otworzyła się naleśnikarnia, a nieopodal street food z czeburkami. Teraz czas na nowy lokal przy Wysokiej Bramie. Chodzi o miejsce po kultowym Coctail Barze. Trwają w nim prace remontowe. Zaklejono okna folią, więc trudno jest zajrzeć do środka. To, co tam się znajdzie, zdradzają ogłoszenia naklejone na szybach: "Praca! Poszukujemy osób do pracy na stanowisko: obsługa bufetu, kucharz/kucharka, pomoc kuchenna.” Ogłoszenie opatrzone jest logiem jednej z lokalnych grup gastronomicznych spod Ostródy, która prowadzi m.in. bar mleczny w Ostródzie. Jak się dowiedzieliśmy, w Olsztynie również pojawi się bar mleczny.

Nie zjemy już ponczówki?

Coctail Bar od lat wzbudzał emocje. Cukiernia 14 lat temu mogła zniknąć z mapy miasta. Powodem zamknięcia był zbyt wysoki czynsz, który miał wzrosnąć o 130 proc. To było za dużo dla ówczesnego właściciela. Gdy informacja o zamknięciu lokalu została wywieszona na drzwiach, olsztynianie byli w szoku. Dlatego o zamknięciu cukierni zaczęło być głośno. Olsztynianie chcieli uratować lokal. Walczyli między innymi o to w mediach społecznościowych. Włączyła się w to również „Gazeta Olsztyńska”. Dlatego akcja, która miała ocalić Coctail Bar, przyniosła efekty. Pojawił się nowy najemca. Ale niestety w 2020 roku historia się powtórzyła. Cukiernia została zamknięta. Wówczas budynek, w którym się mieściła, został wystawiony na sprzedaż. Wyceniono go na 6 mln zł.

Dziś wiadomo, że lokal po dawnym Coctail Barze został wynajęty. I będzie tam bar mleczny.

Był Olbrychski, był Wodecki

Dawny Coctail Bar był drugi, po Krakowie, taki lokal w Polsce. Na początku ścianę zdobiła dekoracyjna mozaika z żurawiami, która była tam, gdzie mieści się dziś sklep optyczny — vis a cis wejścia do cukierni. Podobno mozaika z żurawiami nigdy nie przestała istnieć, a została jedynie przykryta i jest gdzieś schowana pod tynkiem.

W najlepszym czasie Coctail Bar zatrudniał aż 27 osób, w tym dziewięciu cukierników. Na ciastko wpadali tu, gdy byli w Olsztynie, Daniel Olbrychski i Zbigniew Wodecki.

ADA ROMANOWSKA