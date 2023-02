XXV Wenta Dobroczynna w Olsztynie dobiegła końca. Padł rekord zebranej kwoty

Choć uczestnicy sobotniej Wenty wychodzili z sali Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie z chudszymi portfelami, to jednak z uśmiechami na twarzach. Na licytacjach obrazów i przedmiotów przekazanych przez hojnych ofiarodawców zostawili blisko 47 tys. zł. Wraz z kwotami zebranymi z kiermaszu, loterii fantowej oraz kart wstępu na fantastyczny koncert Krystyny Prońko dało to w sumie 80 tys. zł. To absolutny rekord w dotychczasowej historii Wenty Dobroczynnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. A ta jest organizowana już od ćwierćwiecza.

— Brakuje słów, by opisać, jak jesteśmy wszystkim wdzięczni i podziękować za to dobro, które nas spotkało. Dziękujemy z całego serca biskupowi Januszowi Ostrowskiemu oraz biskupowi Arkadiuszowi Trochanowskiemu za obecność i wsparcie. Dziękujemy wszystkim patronom honorowym, sponsorom i mediom, posłom, senatorom i samorządowcom. Dziękujemy Akcji Katolickiej, wszystkim darczyńcom i gościom, którzy byli z nami. Dziękujemy za rekordy aukcyjne. Dziękujemy dyrektorom szkół i ich nauczycielom za udział w akcji Dzieci Dzieciom — wylicza jednym tchem Agata Milewska, dyrektor ośrodka w Kruzach, który był beneficjentem tegorocznej Wenty. — Specjalne podziękowania ślę Pawłowi Burczykowi, który w tak niesamowity sposób prowadził licytacje — dodaje.

Dyrektor Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach jest dumna nie tylko z wyników Wenty, ale także z zaangażowania podopiecznych i pracowników ośrodka. Całodobową opiekę znajduje w nim 36 uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi, obejmującymi także spektrum autyzmu. Podopieczni Kruz i ich osiągnięcia są znane nie tylko w naszym regionie.

— Troje naszych wychowanków ma wybitne osiągnięcia w koszykówce i w czerwcu będą reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Berlinie — przypomina Piotr Ga, nauczyciel wychowania fizycznego w placówce.

O tym, jak uzdolnieni artystycznie są wychowankowie Kruz najlepiej świadczy ich występ, który dali na Wencie. Ich teatralna opowieść o Dobrej Nowinie, przedstawiająca w pantomimicznych gestach nauczanie i cuda dokonane przez Jezusa, jego Mękę i Zmartwychwstanie, przykuła uwagę widzów zebranych w olsztyńskiej filharmonii.

— To była premiera występu. Byłam bardzo wzruszona, widząc reakcje publiczności — mówi Agata Milewska. — A akrobacje i pokaz gimnastyczny w przerwie licytacji pokazują dobitnie, jak ważna jest rehabilitacja i odpowiedni sprzęt. Dzięki tegorocznej Wencie będziemy mogli zdziałać jeszcze więcej — dodaje.

Tegoroczna Wenta nie osiągnęłaby tak spektakularnego sukcesu bez Burczyk Show. Znany aktor filmowy, teatralny, scenarzysta, stand-uper i konferansjer w jednej osobie przeszedł sam siebie. O tym m.in., jak prowadzić licytacje, „Gazeta Olsztyńska” rozmawiała z nim jeszcze przed odbywającym się w sobotę spotkaniem. Aktor, który w prowadzenie licytacji na Wencie jest zaangażowany od 25 lat, radził w nim licytującym, żeby licytowali jedną ręką, a drugą przebijali. Takich sytuacji nie brakowało podczas sobotniego wydarzenia.

— Czy dobrze widziałem, że pan podniósł dwa razy rękę? Czyli nie 1000, a 1500, dobrze rozumiem? — takie dialogi powtarzały się kilka razy.

— W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? — zagajał do licytującego, który wcześniej doszedł do kwoty 1400 zł.

Anegdoty i opowiastki Pawła Burczyka budziły salwy śmiechu i były nagradzane rzęsistymi brawami. Otwierały portfele, a licytowane kwoty szybowały w górę.

Dzięki temu ikona podarowana przez metropolitę warmińskiego arcybiskupa Józefa Górzyńskiego została wylicytowana za ponad 4 tys. zł, a srebrna brosza, którą przekazała Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Agata Kornhauser-Duda znalazła nabywcę za prawie 2 tys. zł. Za podobnie wysoką kwotę, bo aż 2,5 tys. zł, wylicytowano pióro wieczne i obiad dla dwojga w restauracji sejmowej z poseł Iwoną Arent.

— To było dla mnie wielkie zaskoczenie. Nie przypuszczałam, że znajdzie się nabywca za taką kwotę — mówi „Gazecie Olsztyńskiej" poseł Iwona Arent. — Sama za 800 zł wylicytowałam Ikonę Matki Bożej z Góry Athos nazywaną Bogurodzicą Szybko Spełniającą Prośby — dodaje parlamentarzystka.

— Jurku, byłeś na pierwszej Wencie? Jeśli tak, to 1500 wystarczy — w ten sposób Paweł Burczyk zakończył jedną z aukcji.

— Tak stałem się właścicielem pięknego obrazu „Rzeczywistość reakcje ruchowe” autorstwa Jerzego Ruszczyńskiego i… pięknego fotela bujanego — stwierdza Jerzy Szmit, prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego, który w aukcjach Wenty uczestniczy od samego ich początku.

— Bezwzględność, z jaką Paweł Burczyk prowadził licytację, była urocza i naprawdę dała efekty — mówi nam Bożena Ulewicz, jedna z inicjatorek corocznej Wenty Dobroczynnej Akcji Katolickiej. — Tegoroczny sukces byłoby trudno osiągnąć, gdybyśmy nie mieli tak zgranego zespołu. Mamy wielu zagorzałych miłośników Akcji Katolickiej, którzy potrafią do nas dotrzeć nawet z całej Polski — podsumowuje.

Szczególny charakter tegorocznej, jubileuszowej Wenty wynikał również z daty jej przeprowadzenia. Odbyła się w sobotę 11 lutego. To Światowy Dzień Chorego.

— Dzień, w którym w sposób szczególny obejmujmy naszą troską i modlitwą chorych, cierpiących i tych, którzy w sposób szczególny potrzebują naszej obecności i pomocy. Ta wenta pokazuje, jak bardzo możemy pomagać drugiej osobie — powiedział nam ks. bp pomocniczy archidiecezji warmińskiej Janusz Ostrowski.

Wenta była też okazją do podziękowań, które ośrodkowi w Kruzach, za przyjęcie dzieci i młodzieży z objętej wojną Ukrainy, przekazał bp. greckokatolickiej diecezji olsztyńsko-gdańskiej ks. Arkadiusz Trochanowski.

— Dla nich było to wytchnienie, czas pokoju, dobroci i miłości. Budując wspólnotę ludzi, którzy wzajemnie się rozumieją, czynimy wielkie cuda — stwierdził ksiądz biskup.

Wentę po trzech godzinach licytacji zakończył porywający koncert Krystyny Prońko. Występ przyciągnął prawdziwy tłum wielbicieli jej talentu. Wentę wsparły nie tylko karty wstępu na koncert, ale także ciągle podliczane wpływy ze sprzedaży płyt wielkiej artystki.

Stanisław Kryściński