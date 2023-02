Będzie wygodne połączenie z Mazur na Mazowsze przez Wielbark i Chorzele

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały prace remontowe, dzięki którym będzie istniała możliwość przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich na odcinku Wielbark – Chorzele. To pozwoli na uruchomienie składów pomiędzy Szczytnem a Ostrołęką, a w efekcie przywrócenie kolejowego połączenia między województwami.

— Dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. po ponad 20 latach ponownie udostępnimy całą linię kolejową do pasażerskich przewozów między Ostrołęką a Szczytnem. Remont odcinka Wielbark – Chorzele oraz realizowana obecnie modernizacja linii Chorzele – Ostrołęka przywróci na kolejową mapę połączenie między województwem warmińsko – mazurskim a mazowieckim. Będzie to także istotna trasa na czas przyszłych robót na międzynarodowej linii E-75 Rail Baltica. Odcinek Ostrołęka – Szczytno zapewni alternatywne połączenie do Ełku — mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace na trasie Wielbark – Chorzele obejmą wymianę podkładów na długości prawie 3 km i remont 5 obiektów inżynieryjnych – mostów i przepustów. Specjalna maszyna wyreguluje tory na ponad 21 kilometrach linii. Uporządkowana zostanie zieleń w bliskim sąsiedztwie linii.

Podróżni wsiądą do pociągów z wyremontowanych peronów w Wielbarku i Jesionowcu. Obiekty zostaną wyposażone w ławki, wiaty i gabloty informacyjne. Energooszczędne oświetlenie LED zapewni bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku. Przebudowa obejmie także 17 przejazdów kolejowo – drogowych, na których PLK S.A. zwiększą poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami.

Po realizacji zadania pociągi pokonają odcinek Wielbark – Chorzele z prędkością do 60 km/h, co zapewni sprawny i płynny przejazd w kierunku m.in. Ostrołęki lub Olsztyna czy Ełku. Przywrócenie przejezdności planuje się z końcem trzeciego kwartału bieżącego roku.

Docelowo planuje się dokonać modernizacji całego odcinka, w tym budowę urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Wielbark, co pozwoli sterować nimi z LCS Szczytno i zwiększyć przepustowość odcinka Chorzele – Szymany, a tym samym i całej linii Ostrołęka – Szczytno.

Powrót kolei także na trasie Chorzele – Ostrołęka

Remont trasy Wielbark – Chorzele będzie kontynuacją realizowanych przez PLK S.A. prac związanych z poprawą dostępności mieszkańców regionu do kolei na styku województwa warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały nowy tor do sprawnych podróży na blisko 60-kilometrowym odcinku Ostrołęka – Chorzele. Gotowe są już perony na stacjach Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka, Chorzele oraz przystankach Nowa Wieś, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka i Raszujka.

W nowo wybudowanym lokalnym centrum sterowania w Ostrołęce montowane są nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wybudowane zostały nowe obiekty inżynieryjne, w tym 245-metrowy most kolejowy nad Narwią oraz 6 mniejszych mostów, 14 przepustów, 4 przejścia dla małych zwierząt. W połowie 2023 r., po 22 latach, na linii Ostrołęka – Chorzele będą mogły jeździć pociągi.