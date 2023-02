Nerwowa reakcja Zacharowej na wywiady prezydenta Dudy dla BBC i "Le Figaro": "Jedynym wyjście dla Zachodu jest pokuta"

„Jedynym wyjściem dla Zachodu jest pokuta za to, co zrobił” - napisała na swoim telegramowym kanale Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, wściekle reagując na wywiady, jakich prezydent RP Andrzej Duda udzielił zagranicznym mediom. Polski prezydent apelował do przywódców zachodnich o dalsze, silniejsze wsparcie dla walczącej Ukrainy i ostrzegł Władimira Putina, że „prędzej czy później wszystko skończy się dla niego źle”.

— Zachód musi dziś wspierać Ukrainę tak mocno, jak może, bo rosyjski imperializm, neokolonializm jest naprawdę niebezpieczny. Dziś stanowi zagrożenie dla Ukrainy, jutro będą to kraje bałtyckie, a później inne państwa — mówił w wywiadzie dla BBC prezydent.

— Jeśli nie wyślemy sprzętu wojskowego do Ukrainy w nadchodzących tygodniach Putin może wygrać. Może wygrać i nie wiemy, gdzie się zatrzyma — powiedział Andrzej Duda już w wywiadzie dla francuskiego „Le Figaro”.

Zacharowa próbuje straszyć



Na nerwową reakcję rosyjskich władz nie trzeba było długo czekać. W wyjątkowo butnych słowach rzeczniczka rosyjskiego MSZ odpowiedziała na Telegramie.

— To wam nic nie pomoże. To tylko pogorszy sytuację. Jedynym wyjściem dla Zachodu jest pokuta za to, co zrobił — napisała Zacharowa, cytując wcześniej słowa polskiego prezydenta.

