Zestrzelone nad Alaską i Kanadą obiekty to balony, twierdzą urzędnicy ds. bezpieczeństwa

„Możecie być pewni, że jeśli w obronie amerykańskich interesów są zagrożeni ludzie, to władze podejmą odpowiednie działania” – powiedział, dodając, że obiekty zestrzelone w piątek i sobotę były znacznie mniejsze niż pierwszy balon, który przeleciał nad amerykańską przestrzenią powietrzną i został zestrzelony nad Karoliną Południową w ubiegłą sobotę.

W minionym tygodniu nad Ameryką Północną najprawdopodobniej zestrzelono trzy balony. Pierwszym był chiński balon szpiegowski zestrzelony nad Atlantykiem tydzień temu. W piątek amerykański F-22 zestrzelił nad Alaską niezidentyfikowany obiekt, który zmierzał w stronę kanadyjskiej przestrzeni powietrznej. W sobotę zestrzelono nad Kanadą przedmiot o cylindrycznym kształcie podobny do tego, który został zestrzelony nad Północną Karoliną, ale mniejszy, poinformowała minister obrony Kanady Anita Anand.

Przywódca większości demokratycznej w Senacie Charles Schumer ostro zaatakował w niedzielę Chiny. Podkreślił, że zostały złapane na kłamstwie i są upokorzone. Demokrata nawiązał w programie ABC "This Week" do zestrzelenia przez USA 2 lutego nad Alaską podejrzanego balonu szpiegowskiego.

"Myślę, że Chińczycy zostali upokorzeni. Myślę, że Chińczycy zostali przyłapani na kłamstwie. Myślę, że to dla nich prawdziwy krok wstecz" – ocenił Schumer. Jak wyjaśnił, w opinii urzędników amerykańskich także obiekty zestrzelone nad terytorium USA i Kanady w ciągu ostatnich kilku dni, były balonami.

Jego zdaniem incydenty nie ograniczały się do Ameryki Północnej, lecz prawdopodobnie występują na całym świecie, m.in. w Ameryce Południowej. Schumer sugerował, że Chińczycy mogą być zmuszeni do rezygnacji ze swojego programu balonowego wobec ostatnich wydarzeń. (PAP)

