Huragan nie powiał w Jezioranach

Do przełamania olsztynianek doszło w poprzedniej kolejce w konfrontacji z Bogdanką AZS UMCS II Lublin. Po tym spotkaniu cieszący się ze zwycięstwa olsztyński szkoleniowiec stwierdził, że teraz w lutym będzie już z górki. I trzeba przyznać, że trener wiedział, co mówi, bo w minioną sobotę jego zawodniczki kolejny raz sięgnęły po komplet punktów. Jednakże zwycięstwo nie przyszło tak łatwo, jak to się mogło wydawać.

Na początku pierwszej kwarty na prowadzenie wyszły zawodniczki z Olsztyna, a pierwsze punkty w meczu zdobyła Marta Sztąberska, wykonując celnie rzuty osobiste. Po kilku minutach Huragan wyszedł na prowadzenie, ale pierwsza kwarta zakończyła się remisem 22:22. Druga odsłona także była bardzo wyrównana, z tym że o dwa punkty więcej zdobyła drużyna KKS-u i do szatni dziewczyny z Olsztyna schodziły, prowadząc 46:44. Trzecia kwarta do złudzenia przypominała pierwszą i drugą. Swoją koszykarską wyższość KKS udowodnił dopiero w ostatnich 10. minutach gry, osiągając bezpieczną przewagę. Marta Sztąberska i spółka finalnie odskoczyły rywalkom na 13 punktów. Tym samym zrewanżowały się za porażkę w pierwszej rundzie sezonu.

– Nasz obowiązkiem było wygrać to spotkanie, bo przypomnę, że zespół z Wołomina nie wygrał do tej pory ani razu na wyjeździe – powiedział po meczu Tomasz Sztąberski, trener KKS-u Agapit Olsztyn. – Kiedyś będą musieli się przełamać, ale nie czarujmy się, że nie życzyłem im, żeby to się stało w Jezioranach. Spotkanie trzymało w napięciu niemal do samego końca. Na trzy minuty przed końcem wyszliśmy troszeczkę do przodu i udało się dowieźć zwycięstwo do końca. Ciężko się gra z takimi zespołami, które grają ze sobą od wielu lat, ponieważ większość zawodniczek z Wołomina to wychowanki tamtejszego klubu. Cieszę się z kolejnego zwycięstwa, ale przed nami trudny wyjazd do Gdańska.

Druga wygrana z rzędu w 2023 roku sprawiła, że koszykarki KKS-u podskoczyły w ligowej tabeli i aktualnie zajmują 4. lokatę. W najbliższym meczu zagrają na wyjeździe z Politechniką Gdańską (niedziela, godz. 13:00).

W innych spotkaniach 19. kolejki I ligi Mon-Pol Płock przegrał 63:66 z ŁKS KK Łódź, a MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski pokonał na wyjeździe 72:57 Grot F&F Automatyka Pabianice.

KKS Agapit Olsztyn – UKS Huragan Wołomin 87:74 (22:22, 24:22, 19:19, 22:11)

KKS Agapit: Wawrzyniak 4, Mońko 22, Giżyńska 20, Sztąberska 20, Pałasz 12, Przeradzka 2, Daliga 4, Gzinka 2, Maciejczyk 1, Birkos, Dyjak, Szarpak

I LIGA

1. Sokołów* 32 1297:1012

2. Pabianice 32 1296:1071

3. Politechnika* 29 1262:1132

4. KKS Agapit 28 1371:1307

5. Mon-Pol 26 1154:1135

6. GTK Gdynia** 26 1157:977

7. AZS UW* 26 1099:1054

8. AZS UG* 26 1111:1141

------------------------------

9. Huragan* 22 1125:1256

10. ŁKS* 22 931:1103

11. Bogdanka* 21 912:1116

12. MKK Basket* 21 979:1228

13. SMS Łomianki* 20 914:1076

* mecz mniej

** dwa mecze mniej