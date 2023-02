Gen. Andrzejczak: HIMARS to absolutny game changer, ich zakup to dobra wiadomość dla polskich żołnierzy

Systemy HIMARS, to absolutny game changer, ich zakup to dobra wiadomość dla polskich żołnierzy - oświadczył w środę szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak po rozmowie z najwyższym rangą amerykańskim dowódcą gen. Markiem Milleyem. Jak dodał, polskie zakupy zbrojeniowe są według USA przykładem dla innych sojuszników.

"To była naprawdę bardzo dobra wiadomość dla wszystkich żołnierzy, czekaliśmy na nią. Ona będzie miała szereg konsekwencji, na początku politycznych, potem ekonomicznych (...) Dziś nikt nie ma wątpliwości, nie ma nikogo rozsądnego, który nie wie, co to HIMARS. To absolutny game changer, system który powoduje, że Ukraińcy mogą razić cele na dużej odległości" - powiedział generał podczas spotkania z polskimi dziennikarzami w Waszyngtonie.

Jak dodał, Polsce zależy na jak najszybszej polonizacji tych systemów, zaś polskie podejście do tych zakupów - kupienie zarówno całych zestawów, jak i ponad 460 modułów wyrzutni, które będą montowane na polskich wozach - jest chwalone przez USA.

"Sami Amerykanie mówią, że nasze podejście do zakupów takich zdolności operacyjnych, skala tych zakupów jest absolutnym przykładem dla innych państw" - zaznaczył.

Wyjaśnił też, że tak duża liczba kupowanych przez Polskę systemów ma na celu odstraszenie Rosji przed atakiem.(PAP)