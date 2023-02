Najważniejszy wiadukt w Olsztynie wisi na włosku? Prezydent Grzymowicz chce zrobić jego ekspertyzę

Wiadukt im. Powstańców Węgierskich 1956 roku, czyli ten, który łączy ul. Limanowskiego z rondem Bema to bez wątpienia jeden ze strategicznych dla miasta obiektów. Okazuje się, że od około 10. lat jest warunkowo dopuszczony do ruchu, a niemal w każdej chwili może nas niemiło zaskoczyć.

Szeroko pojęte "Zatorze", czyli wszystkie osiedla znajdujące się "za" torami są połączone z resztą Olsztyna dwoma wąskimi gardłami komunikacyjnymi: rondem OKS na ul. Artyleryjskiej i właśnie wiaduktem powstańców węgierskich przy rondzie Bema. Od lat mówi się o trzecim wiadukcie dla Zatorza, jednak obiekt wydaje się być bardziej legendą miejską niż realną inwestycją. Jednym słowem: nikt o wiadukcie obecnie nie rozmawia i nie zanosi się na to, żeby powstał w ciągu najbliższych lat. Mieszkańcom pozostaje więc przeciskać się przez dwa wąskie gardła komunikacyjne, z których jedno jest warunkowo dopuszczone do ruchu. Co to znaczy? Że jego stan pozostawia wiele do życzenia.

Remont, lub nawet całkowita przebudowa wiaduktu przy rondzie Bema nie jest obecnie najważniejszym planem inwestycyjnym ratusza. Mieszkańcy Zatorza się z tym nie zgadzają, bo dla nich ten obiekt to jedno z dwóch "okien na Olsztyn" a jego brak może zakończyć się prawdziwą katastrofą komunikacyjną. Taka perspektywa, mimo, że iście apokaliptyczna nie jest całkiem oderwana od rzeczywistości. Obiekt jest od lat warunkowo dopuszczony do użytkowania, więc może zostać nagle wyłączony z ruchu z powodu stanu technicznego. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że wątpliwości co do stanu obiektu oprócz drogowców może zgłosić także PKP, jeśli stwierdzi, że obiekt zagraża ruchowi pociągów.

Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na zrobienie ekspertyzy stanu wiaduktu, która pozwoli na podjęcie dalszych kroków co do przyszłości obiektu. Czas składania ofert mija 13 stycznia, natomiast firma, która wygra będzie miała czas na przeprowadzenie badań do końca czerwca tego roku. Wtedy będziemy mogli dokładnie poznać stan wiaduktu, a gmina podjąć odpowiednie kroki w celu naprawy lub remontu obiektu.

— Moim zdaniem remont wiaduktu powinien być dla Olsztyna priorytetowym zadaniem, bo jest to jedno z dwóch połączeń Zatorza z Olsztynem — mówi radna Joanna Misiewicz z Koalicji Obywatelskiej — Przy tej okazji powinniśmy również poruszyć temat budowy trzeciego wiaduktu dla Zatorza, bo nie wyobrażam sobie przeniesienie całego ruchu na ul. Artyleryjską podczas remontu wiaduktu na ul. Limanowskiego — zauważa — Jedno jest pewne, remont jest konieczny, ale gminy Olsztyn w tej chwili na niego nie stać. Być może jeśli dostaniemy w końcu pieniądze z RPO lub innego programu, to podejmiemy ten temat, bo plany remontu są już praktycznie gotowe — dodaje radna.

Zgodnie z najnowszymi statystykami na osiedlach: Zatorze, Zielona Górka, Wojska Polskiego i Osiedla Podleśna obecnie mieszka około 25 tys. osób. Do tego należy doliczyć Osiedle Sterowców w Dywitach (3 tys.) i okoliczne miejscowości. Priorytetem dla każdego z tych mieszkańców jest to, aby wiadukt powstańców węgierskich był przejezdny.

— Nie remont, ale przebudowa wiaduktu powstańców węgierskich powinna być naszym priorytetem — zaznacza radny Tomasz Głażewski, przewodniczący Komisji Inwestycji — Zatorze, które znamy teraz nie jest tym Zatorzem sprzed 10. czy 15. lat. Ta część Olsztyna stale się rozbudowuje i potrzebujemy kompleksowego planu na rozbudowę tego wiaduktu, który musi znacznie zwiększyć swoją przepustowość. Jedno jest pewne: nie może funkcjonować tak, jak w tej chwili, bo wraz ze wzrostem liczby mieszkańców "za torami" będą tworzyły się coraz większe korki, a co za tym idzie, miasto będzie coraz bardziej sparaliżowane. Niestety wiem, że gminy aktualnie nie stać na ten remont, a niemal każda część Olsztyna ma taką inwestycję, która jest dla nich kluczowa. W przypadku Jarot, Pieczewa, Nagórek czy Osiedla Generałów będzie to połączenie z al. Warszawską a w przypadku Gutkowa, Likus czy Redykajn to ul. Nowobałtycka. Musimy cierpliwie poczekać na wyniki ekspertyzy, którą zlecił prezydent Olsztyna bo ona rozjaśni nam sporo kwestii. W czerwcu może się okazać, że będziemy musieli odłożyć inne inwestycje na bok, bo wiadukt będzie wymagał generalnego remontu. Chociaż muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie przeniesienia całego ruchu na rondo OKS podczas remontu wiaduktu przy rondzie Bema... — mówi radny Głażewski.

Karol Grosz