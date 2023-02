Droga ekspresowa na wysokości Olsztynka zablokowana. Samochód ciężarowy uderzył w bariery ochronne

Do kolizji doszło dziś (czwartek 9 lutego) rano. Kierowca pojazdu ciężarowego z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne.

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. Droga ekspresowa S51 w kierunku Olsztynka na węźle Olsztynek-Zachód jest całkowicie zablokowana.

Mimo tego, że zdarzenie wyglądało groźnie, to nikomu nic się nie stało.

Policjanci wyznaczyli objazd przez węzeł Rychnowo. Więcej informacji wkrótce.

Aktualizacja 08:10

Okazuje się, że okoliczności zdarzenia nie są takie oczywiste.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 27-letni kierowca pojazdu ciężarowego marki DAF stracił panowanie i uderzył w bariery ochronne — przekazuje nam mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie — Z relacji kierowcy wynika, że sprawcą kolizji był kierowca innej ciężarówki, który zajechał mu drogę i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci weryfikują te informacje — mówi mł. asp. Jurkun.

Utrudnienia w ruchu drogowym potrwają do momentu usunięcia ciężarówki z drogi, co przez wyciek płynów eksploatacyjnych może potrwać nawet do dwóch godzin.

