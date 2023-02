Wicepremier Mariusz Błaszczak laureatem nagrody "Człowiek Wolności Tygodnika Sieci"! Szef MON apeluje: "Pilnujmy razem Polski!"

Czuję się wyróżniony tym, że miałem i wciąż mam sposobność pracy w środowisku patriotów, którzy dążą do tego, żeby Polska była silna i niepodległa - mówił we wtorek szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak, który został „Człowiekiem Wolności" tygodnika "Sieci” za rok 2022.

W uroczystości wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, a także m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicepremier szef MKiDN Piotr Gliński, szef MS Zbigniew Ziobro, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz prezes TK Julia Przyłębska, prezes NBP Adam Glapiński, a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzyści i przedstawiciela duchowieństwa.

Po otrzymaniu tytułu "Człowieka Wolności" wicepremier Błaszczak podkreślił, że "wzorem dla niego był ś.p. prezydent Lech Kaczyński, wzorem był i jest prezes PiS Jarosław Kaczyński". Jak dodał, duży wpływ mieli na niego m.in. Przemysław Gosiewski i Władysław Stasiak. "Czuję się wyróżniony tym, że miałem sposobność i wciąż mam sposobność pracy w tym środowisku patriotów - ludzi, którzy dążą do tego, żeby Polska była silna, żeby Polska była niepodległa" - zaznaczył szef MON.

Jak podkreślił, jest dumny, że konsekwentnie wzmacniane jest Wojsko Polskie m.in. poprzez zakupy sprzętu dla armii, a także poprzez rekordowe zainteresowanie wstąpieniem w jego szeregi. "Ta polityka jest skuteczna dlatego, że tak zostaliśmy ukształtowani. Ta polityka jest skuteczna dlatego, że my wierzymy w to, co robimy. Wierzymy, że jesteśmy po tej dobrej stronie, że możemy zatrzymać odbudowę +imperium zła+" - mówił Błaszczak.

Minister obrony przypomniał swoją ubiegłotygodniową wizytę w Kijowie, gdzie tematem rozmów był m.in. o wsparcie wojskowe dla Ukrainy. "Ukraińcy nie chcą ruskiego miru. Wyraźnie mi to powiedzieli" - oświadczył. "Ukraińcy czują wspólnotę losu z nami, z Europą Zachodnią, a nie z barbarzyńską Rosją" - podkreślił szef MON.

Premier, który zabrał głos podczas uroczystości zaznaczył, że wolność jest wartością kruchą i często zagrożoną. Podkreślił, że w Polsce musi ona iść w parze ze wzmacnianiem bezpieczeństwa. Dlatego - mówił - dziękuje ministrowi Błaszczakowi za to, że współtworzy Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej. Dodał, że myśląc o wzmacnianiu bezpieczeństwa należy mieć "szczególną sympatię i uznanie" dla dokonań szefa MON.

"Właśnie teraz, kiedy żyjemy w momencie zwrotnym historii, potrzeba jest ludzi takich jak pan premier Mariusz Błaszczak, którzy - jestem o tym przekonany - zrobią wszystko, i to zrobią dobrze, aby umocnić siłę polskiej armii, aby podnieść ją na poziom, przy którym będziemy mogli powiedzieć: +tak, polska wolność jest bezpieczna, polska wolność, choć zagrożona, jak od ponad tysiąca lat, jednak jest dziś bezpieczna dzięki temu, co zrobił rząd i obóz PiS z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele" - powiedział premier.

Dodał, że Błaszczak to osoba, o której może powiedzieć, że jest "z krwi i kości wspaniałym polskim państwowcem, którego Polska potrzebuje, jakich za mało było w polskiej historii".

Morawiecki zauważył, że nie ma silnego państwa bez silnej armii, ale także - jak mówił - "nigdy nie będzie silnej armii bez silnego państwa, które stoi na silnym fundamencie finansowym, na fundamencie naprawionych finansów publicznych".

Premier nawiązał też do zbliżających się wyborów; wyraził nadzieję, że z szefem MON "w takiej drużynie jak PiS podołają wielkiemu dziełu obrony wolności i będą dalej w kolejnych latach budować i umacniać Rzeczpospolitą".

List do uczestników gali przesłał prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, iż Rzeczpospolita staje się pod każdym względem silniejsza, ale - jak wiemy - budowanie bezpiecznej Polski jest zadaniem wymagającym nieustannego wysiłku, wytężonej pracy, która - tak jak historia - nie ma końca" - podkreślił lider PiS.

"Wiele sukcesów osiągnęliśmy zwłaszcza na polu zwiększenia naszych możliwości obronnych, dlatego też niezmiernie się cieszę, że tytuł +Człowieka wolności+ 2022 roku tygodnika +Sieci+ wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej panu Mariuszowi Błaszczakowi" - zaznaczył Kaczyński.

W jego ocenie, "to wyjątkowo trafny wybór". "Jest bowiem wielką zasługą pana ministra, że Polki i Polacy mogą się czuć coraz bezpieczniej, że Rzeczpospolita coraz bardziej krzepnie oraz zwiększa się potencjał naszej armii" - wskazał. "To panu ministrowi zawdzięczamy, że Wojsko Polskie konsekwentnie rozrasta się liczebnie, że w takim tempie się modernizuje, że nieustająco pogłębia ono możliwości współdziałania w ramach NATO z sojusznikami" - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.(PAP)