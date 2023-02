Ukraina wysłała do Turcji grupę poszukiwawczo-ratunkową

Ukraiński rząd poinformował we wtorek na stronie internetowej o skierowaniu do Turcji 87-osobowej grupy ratowniczej, która ma pomóc w likwidacji skutków tragicznego trzęsienia ziemi.

Ratownicy mają udać się do Turcji na pokładzie samolotów An-32 i An-26 oraz transportem drogowym. Wśród 87 oddelegowanych osób jest 10 członków załogi samolotów.

Ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar poinformował, że grupa ratowników ukraińskiej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych może przybyć na miejsce jeszcze we wtorek - relacjonuje telewizja Hromadske.

"Nasi ratownicy - zgodnie z optymistycznym scenariuszem - mogą przybyć nawet dzisiaj. Ale nie będę ujawniać szczegółów, dopóki te grupy nie opuściły terytorium Ukrainy" - powiedział dyplomata.

Tego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret w sprawie pomocy humanitarnej dla Turcji, którą - wraz z północną Syrią - nawiedziło tragiczne trzęsienie ziemi.

Według ostatnich danych w wyniku poniedziałkowego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 i następujących po nim wstrząsów wtórnych w Turcji i Syrii zginęło ponad 5 tys. osób. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił wprowadzenie trzymiesięcznego stanu wyjątkowego w 10 prowincjach kraju doświadczonych przez trzęsienie ziemi.

Polska wysłała w poniedziałek do Turcji grupę poszukiwawczo-ratowniczą HUSAR Poland. Przez najbliższe dni 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i osiem wyszkolonych psów będzie poszukiwać ludzi uwięzionych pod gruzami. We wtorek premier poinformował na Twitterze, że do Turcji ruszają także polscy ratownicy górniczy. (PAP)

