Warmińsko- mazurskie szkoły podstawowe bezpłatnie skorzystają z materiałów dydaktycznych do drukowania 3D

Nauczyciele warmińsko- mazurskich szkół podstawowych zyskali wsparcie w prowadzeniu angażujących lekcji na miarę XXI wieku. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do platformy Skriware Academy w łatwiejszy sposób wykorzystają drukarki 3D, realizując podstawę programową i założenia Laboratoriów Przyszłości. Dyrektorzy szkół nadal mogą zgłaszać się po narzędzia edukacyjne, które wspierają rozwój kompetencji przyszłości.

Od stycznia 2023 roku wszystkie samorządowe i niesamorządowe szkoły podstawowe, które zgłoszą chęć dołączenia do Skriware Academy, uzyskają dostęp do bazy nowoczesnych materiałów edukacyjnych, m.in. autorskiej biblioteki modeli i narzędzi do modelowania 3D. Ich wykorzystanie w ramach programu Laboratoria Przyszłości pozwoli uczniom rozwijać zdolności manualne, kompetencje społeczne i umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.

Bezpłatny pakiet materiałów i narzędzi edukacyjnych o wartości 1560 zł obejmuje 10 kont nauczycielskich w każdej placówce. Nauczyciele zyskają dzięki niemu gotowe, inspirujące pomysły na wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas konkretnych przedmiotów lekcyjnych i merytoryczne wsparcie w realizacji bazy programowej oraz wymagań rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Pakiet pozwala korzystać z:



- platformy edukacyjnej Skriware Academy z materiałami dydaktycznymi i e-learningowymi (w tym m.in. z 30 pomysłami na lekcyjne aktywności i gotowymi scenariuszami zajęć, 28 e-kursami, 8 samouczkami wideo, których zwieńczeniem jest uzyskanie certyfikatu oraz kartami pracy i materiałami multimedialnymi dla uczniów);

- bazy gotowych do wydruku modeli 3D Skrimarket (która zawiera ponad 20 tys. modeli online, dedykowaną sekcję dla modeli edukacyjnych z 10 przedmiotów oraz sekcję przeznaczoną do edukacji specjalnej);

- autorskich narzędzi do modelowania 3D Playground i Creator (z dostępem online dla każdego ucznia – do wykorzystania zarówno w szkole, jak i w domu);

- całorocznego pakietu metodycznego wsparcia (m.in. materiałów wideo dla nauczycieli, cyklicznie odbywających się webinarów oraz możliwości wymiany doświadczeń w grupie dyskusyjnej skupiającej społeczność nauczycieli).

Skriware przygotowuje również możliwość przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń stacjonarnych, które pozwolą nauczycielom w pełni wykorzystać potencjał udostępnionych narzędzi. Już niedługo zainteresowane placówki będą mogły zgłosić chęć uczestnictwa w takim szkoleniu w wydziałach edukacji urzędów gmin.

— Wspieramy rozwój nowoczesnej edukacji od kilku lat, a dzięki obecnej inicjatywie możemy znacząco zwiększyć dostępność ciekawych i wartościowych narzędzi dydaktycznych w szkołach podstawowych. Wykorzystanie podczas zajęć lekcyjnych drukarek 3D i innych technologii na miarę XXI wieku jest teraz łatwiejsze, ponieważ nauczyciele mogą korzystać z całorocznego wsparcia metodycznego oraz wymieniać się doświadczeniami na grupie dyskusyjnej. Z radością obserwujemy pozytywny odbiór naszych materiałów przez nauczycieli oraz uczniów i mamy nadzieję, że już niedługo pojawią się one w każdej szkole podstawowej w Polsce. Serdecznie zachęcam dyrektorów szkół podstawowych do dołączenia do Skriware Academy — mówi Karol Górnowicz, Prezes spółki Skriware.