Pacjenci olsztyńskiej polikliniki z mandatami za złe parkowanie. Dlaczego "dali się złapać" straży miejskiej?

Poliklinika w Olsztynie to szpital, do którego przyjeżdżają pacjenci z całego województwa. I codziennie napotykają ten sam problem: gdzie zaparkować?

Zwłaszcza gdy czas nagli, a wizyta jest na konkretną godzinę, parkuje się gdziekolwiek. Wolne miejsce parkingowe trudno znaleźć nawet na płatnym szpitalnym parkingu, gdzie od rana nie ma już miejsc. Podobnie jest na darmowym parkingu, który znajduje się na przeciwko szpitala. Dlatego pacjenci często parkują na chodnikach.

— Gdzie ci wszyscy ludzie mają parkować? Mając wizytę na godz. 8 trzeba być już godzinę wcześniej, żeby jakimś cudem znaleźć miejsce parkingowe — denerwuje się jedna z naszych czytelniczek.

Nie zawsze są to miejsca, gdzie można "legalnie" zatrzymać samochód. Straż miejska ma wtedy pole do popisu.

— Jeżeli jest postawiony znak B36 czyli zakaz parkowania, to ten zakaz obowiązuje. Jeżeli go nie ma, to nie obowiązuje zakaz w myśl tego znaku. Może jednak wystąpić parkowanie niezgodne z innych przyczyn np. zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania, od przejścia dla pieszych lub zatarasowanie chodnika. Wtedy powstają inne wykroczenia — tłumaczy nam Kamil Sułkowski, rzecznik Straży Miejskiej w Olsztynie — Jeśli chodzi o szpital, to zakaz parkowania obowiązuje na ul. Radiowej. Interwencje tam pojawiają się dość często.

Kamil Sułkowski zauważa, że kierowcy nie znają przepisów.

— Tłumaczą się, że nie wiedzieli, że parkować nie wolno przy skrzyżowaniu, przy przejściu dla pieszych lub że nie zauważyli znaku. Podkreśla, że są również tacy, którzy przyznają się do błędu i choć wiedzą, że zrobili źle, to nie mieli wyjścia, bo zmusił ich do tego brak miejsca parkingowego — wylicza strażnik.

W takim razie gdzie parkować, kiedy wszystkie miejsca są zajęte?

— W każdym miejscu, które nie jest zabronione. Jeżeli nie mamy znaków zakazu zaparkowania czy postoju i przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, o których wspomniałem — zachowujemy odległości od skrzyżowań, od przejść dla pieszych, nie utrudniamy pieszym poruszania się po chodniku, czyli zostawiamy 1,5 m przejścia — to takie miejsce będzie dozwolone. Wykroczenie, które przychodzi mi do głowy, to takie, żeby na tereny zielone nie wjeżdżać, bo to niszczenie roślinności się pojawia — podpowiada strażnik.

Bo samochodów jest za dużo

Kamil Sułkowski uważa również, że im więcej samochodów w Olsztynie, tym trudniej jest znaleźć wolne miejsce parkingowe.

— Kiedyś jeden samochód przypadał na kilka rodzin, teraz jedna rodzina ma kilka aut. A miejska infrastruktura się nie zmieniła. Myślę, że fizycznie nic się nie da zrobić, bo zamiast miasta mielibyśmy jeden wielki parking — podkreśla strażnik.

Niepoprawnie zaparkowany pojazd stanowi utrudnienie dla pieszych oraz innych kierowców. Mandat za nieprawidłowy postój to koszt dla kierowcy od 100 zł nawet do 1200 zł. Ten najdroższy można dostać za zaparkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych.