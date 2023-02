Elektryfikacja linii kolejowej Ełk – Giżycko zapewni szybki i sprawny transport koleją

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, przy wsparciu finansowym z funduszy unijnych, zelektryfikują linię kolejową z Ełku do Giżycka. To dobra wiadomość dla mieszkańców malowniczego regionu, jakim są Mazury. Elektryfikacja linii zapewni sprawniejsze podróże koleją m.in. w kierunku Olsztyna, Trójmiasta oraz Białegostoku. Dzięki inwestycji na trasie Ełk – Giżycko podróżni skorzystają z dostępnych dla wszystkich stacji i przystanków kolejowych. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja inwestycji zapewni lepszy dostęp do kolei pasażerom na Mazurach. Przebudowane zostaną stacje Stare Juchy, Wydminy i Giżycko oraz przystanki kolejowe Woszczele i Siedliska. Wszystkie perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą wyższe, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Nowe wiaty z ławkami, czytelna informacja pasażerska oraz oznakowanie ułatwią podróże. Dla osób niewidomych i niedowidzących zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające na antypoślizgowych nawierzchniach.

W ramach projektu przebudowanych zostanie 59 obiektów inżynieryjnych, a także nastawnia na stacji Giżycko, z której dyżurni będą czuwać nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa bezkolizyjne skrzyżowania – wiadukt kolejowy w Giżycku oraz wiadukt drogowy w Wydminach. Wymienionych zostanie 49 km torów, a także urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Obecnie przebudowywane są dwa mosty w Starych Juchach oraz wiadukt w Woszczelach. Dobiegły końca roboty ziemne oraz demontażowe starej infrastruktury. Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową sieci trakcyjnej oraz przebudową stacji i przystanków.





Elektryfikacji linii kolejowej z Ełku do Giżycka przyniesie wiele korzyści. Dla charakteryzującego się piękną przyrodą regionu, szczególnie ważny jest aspekt ekologiczny. Instalacja sieci trakcyjnej na trasie sprawi, że nie będzie już konieczności korzystania z lokomotyw spalinowych. To pozwoli na znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo dzięki elektryfikacji wzrośnie przepustowość całej trasy. Będą mogły po niej kursować dłuższe i cięższe składy towarowe. Pociągi pasażerskie przyspieszą z 80 km/h do 160 km/h, a towarowe – do 120 km/h.



Zakończenie prac planowane jest na 2024 rok.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją – etap I” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.