Michał Wypij odchodzi z Porozumienia

O tym pomyśle Michał Wypij już wcześniej wypowiadał się krytycznie. — Nie potrafię przewidzieć, jakich wyborców może zainteresować (projekt połączenia Porozumienia i AgroUnii). Tak zdecydowany sygnał ze strony Porozumienia jeszcze bardziej zawęża i tak wąską możliwość współpracy z dużymi partiami opozycyjnymi. Bardzo żałuję niewykorzystanego potencjału Porozumienia, przyszłych, sensownych koalicji i jednej listy — powiedział PAP.

Poniżej treść poniedziałkowego oświadczenia posła Michała Wypija:

"Szanowni Państwo

5 lutego 2023 r. postanowiłem opuścić szeregi partii Porozumienie. Podjąłem niełatwą decyzję, która kończy bardzo ważny dla mnie okres w życiu politycznym. W tym też kontekście ograniczam współpracę ze środowiskiem, któremu wiele zawdzięczam i któremu pragnę w tej chwili bardzo gorąco podziękować.

Moje plany zmierzają w innym kierunku niż proponowany przez władze Porozumienia. Chcę z pełną determinacją poświęcić się pracy na rzecz Warmii i Mazur. Regionu, który zasługuje na znacznie więcej, niż to, co dziś oferuje mu polski rząd. Również reprezentacja regionu w centralnych strukturach decyzyjnych, w mojej ocenie, zawsze była niedostateczna i nieefektywna.

Będę szukał sojuszników i partnerów w realizacji mojej misji. To Warmia i Mazury będą decydować o wynikach wyborów. Zamierzam pracować ciężko i ponad podziałami. Przyszłość jest na wyciągnięcie ręki."