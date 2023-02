Kolejarze kolei regionalnych nadal bez podwyżki i grożą strajkiem

O trudnych negocjacjach między władzami samorządu województwa a spółką Polregio S.A. pisaliśmy już tydzień temu. Teraz swoje oświadczenie do „Gazety Olsztyńskiej” przysłali szefowie związków zawodowych działających na kolei (poniżej publikujemy tekst w całości). Informują o planowanej manifestacji przed Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Domagają się spotkania z marszałkiem województwa.

— Środki przekazywane zarówno na realizację przewozów regionalnych w województwie, jak i na podwyżki wynagrodzeń pracowników Zakładu Polregio w Olsztynie są niewystarczające, składamy wniosek o przeprowadzenie w najbliższym czasie manifestacji przed Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie — informują szefowie pięciu związków zawodowych podpisanych pod oświadczeniem rozesłanym do mediów.

Związkowcy informują, że zwrócili się „z prośbą o pilne spotkanie i ponowne rozważenie zwiększenia rekompensaty uwzględniającej koszty przedstawione w planie finansowym przez Polregio S.A. – i to zarówno w kwestiach związanych z pracami eksploatacyjnymi, jak i podwyżkami dla Pracowników spółki, które są dla nas priorytetem”. Plan finansowy, przedstawiony przez spółkę, uwzględnia drugą transzę podwyżek zagwarantowanych porozumieniem płacowym z 13 maja 2022 roku.

Chcielibyśmy przypomnieć, że porozumienie zakończyło wówczas przeciągający się spór zbiorowy i poważną groźbę strajku kolejarzy — czytamy w oświadczeniu szefów central związkowych. — W pozostałych województwach wszyscy Pracownicy od stycznia 2023 r. otrzymają wynagrodzenia wyższe o 300 zł i żadne z województw nie kwestionowało takiej potrzeby. Dlatego stanowisko zarządu województwa warmińsko-mazurskiego jest dla nas całkowicie niezrozumiałe, szczególnie przy tak niewielkiej przecież kwocie podwyżek — argumentują związkowcy.

Według pracowników Polregio w Olsztynie trwa „powolne wygaszanie przez zarząd województwa kolei regionalnej na terenie Warmii i Mazur”. Manifestacja ma być także wyrazem niezadowolenia wobec „całkowitego braku rozwiązań po spotkaniu z Marszałkiem Marcinem Kuchcińskim odpowiedzialnym za kolej na Warmii i Mazurach”.

— Jesteśmy zdeterminowani, by do skutku protestować przeciwko takiemu stanowisku zarządu województwa — podkreślają związkowcy.

Kilka dni wcześniej do Olsztyna przyjechał prezes Polregio S.A. Artur Martyniuk. Podczas briefingu prasowego także on apelował o powrót do negocjacji między spółką a zarządem województwa w sprawie rekompensat. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła „Gazeta Olsztyńska” wynika, że strony wróciły do rozmów. Jednak na niższym, dyrektorskim szczeblu.

— Trwają negocjacje. Na tym etapie nie udzielam informacji na ten temat — przekazał nam 3 lutego marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Przypomnijmy. Organizatorem regionalnych przewozów kolejowych jest samorząd województwa. Przewozy, na podstawie umowy z samorządem, realizuje spółka Polregio, które na Warmii i Mazurach codziennie przewozi blisko 9 tysięcy pasażerów. Roczna praca eksploatacyjna wynikająca z umowy między urzędem marszałkowskim a Polregio to 3 000 500 pociągokilometrów na liniach: Działdowo – Iława, Iława – Malbork, Olsztyn – Działdowo, Olsztyn – Szczytno – Pisz – Ełk, Olsztyn – Szymany Lotnisko, Olsztyn – Elbląg, Olsztyn – Iława – Jabłonowo Pom. – Bydgoszcz, Olsztyn – Gdynia, Olsztyn – Korsze – Giżycko – Ełk, Ełk – Białystok.

Stanisław Kryściński

Pismo, które związkowcy wysłali do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

Szanowny Panie Marszałku!

Jesteśmy — jako przedstawiciele związków zawodowych, działających w Polregio S.A. — głęboko zaniepokojeni sytuacją negocjacyjną między województwem warmińsko-mazurskim a spółką. Nasze spotkanie z Panem Marszałkiem Marcinem Kuchcińskim, który jest odpowiedzialny za kolej w województwie, nie wniosło żadnych pozytywnych rozwiązań. Zwracamy się więc do Pana Marszałka z prośbą o pilne osobiste spotkanie ze stroną społeczną jako najwyższej instancji, która realnie może wpłynął na przebieg sprawy.

Prosimy o rozważenie zwiększenia rekompensaty uwzględniającej koszty przedstawione w planie finansowym przez Polregio — i to zarówno w kwestiach, związanych z pracą eksploatacyjną, jak i podwyżkami dla Pracowników spółki, które są dla nas priorytetem. Plan finansowy, przedstawiony przez spółkę uwzględnia drugą transzę podwyżek zagwarantowanych porozumieniem płacowym z 13 maja 2022 roku. Chcielibyśmy przypomnieć, że porozumienie zakończyło wówczas przeciągający się spór zbiorowy i poważną groźbę strajku kolejarzy.

W pozostałych województwach wszyscy Pracownicy od stycznia 2023 r. otrzymają wynagrodzenia wyższe o 300 zł i żadne z województw nie kwestionowało takiej potrzeby. Dlatego stanowisko zarządu województwa warmińsko-mazurskiego jest dla nas całkowicie niezrozumiałe, szczególnie przy tak niewielkiej przecież kwocie podwyżek.

Jako strona społeczna oraz Pracownicy Zakładu POLREGIO w Olsztynie widzimy powolne wygaszanie przez zarząd województwa kolei regionalnej na terenie Warmii i Mazur. W związku z powyższym informujemy, że składamy wniosek o przeprowadzenie w najbliższym czasie manifestacji przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, gdzie wyrazimy nasze niepokoje społeczne i niezadowolenie z zaistniałej sytuacji. Jesteśmy zdeterminowani, by do skutku protestować przeciwko takiemu stanowisku zarządu województwa.

Stanowisko dla mediów

W związku ze stanowiskiem Zarządu Województwa Warmińsko — Mazurskiego, z którego wynika, że środki przekazywane na realizację przewozów regionalnych w województwie jak i na podwyżki wynagrodzeń pracowników Zakładu POLREGìO w Olsztynie są niewystarczające, składamy wniosek o przeprowadzenie w najbliższym czasie manifestacji przed Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Dodatkowo, do takiej decyzji skłania nas fakt braku czasu na spotkanie ze stroną społeczną Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz całkowity brak rozwiązań po spotkaniu z Marszałkiem Marcinem Kuchcińskim odpowiedzialnym za kolej na Warmii i Mazurach.

W przesłanym dziś do Marszałka Brzezina piśmie zwróciliśmy się z prośbą o pilne spotkanie i ponowne rozważenie zwiększenia rekompensaty, uwzględniającej koszty przedstawione w planie finansowym przez Polregio S. A. — i to zarówno w kwestiach, związanych z pracą eksploatacyjną, jak i podwyżkami dla Pracowników spółki, które są dla nas priorytetem. Plan finansowy, przedstawiony przez spółkę uwzględnia drugą transzę podwyżek zagwarantowanych porozumieniem płacowym z 13 maja 2022 roku. Chcielibyśmy przypomnieć, że porozumienie zakończyło wówczas przeciągający się spór zbiorowy i poważną groźbę strajku kolejarzy.

W pozostałych województwach wszyscy Pracownicy od stycznia 2023 r. otrzymają wynagrodzenia wyższe o 300 zł i żadne z województw nie kwestionowało takiej potrzeby. Dlatego stanowisko zarządu województwa warmińsko - mazurskiego jest dla nas całkowicie niezrozumiałe, szczególnie przy tak niewielkiej przecież kwocie podwyżek.

Jako strona społeczna oraz Pracownicy Zakładu POLREGIO w Olsztynie widzimy powolne wygaszanie przez zarząd województwa kolei regionalnej na terenie Warmii i Mazur. W związku z powyższym, podczas planowanej przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego manifestacji, wyrazimy nasze niepokoje społeczne i niezadowolenie z zaistniałej sytuacji. Jesteśmy zdeterminowani, by do skutku protestować przeciwko takiemu stanowisku zarządu województwa.