"Wszystko zapinam na ostatni guzik". Wanda Fuks jest jedyną modystką w Olsztynie

W domu Wanda Fuks podróżuje, czyta, rozwiązuje krzyżówki i gotuje zupy. Najbardziej lubi grzybową, rosół i krupnik. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Ale to wszystko po godzinach pracy. Bo pani Wanda od 58 lat pracuje i nawet nie myśli odpoczywać. Dokładnie w 1965 roku otworzyła pracownię modystyczną, która działa do dziś w Olsztynie. Każdego dnia jest elegancka i uśmiechnięta. Ale to nie dziwi, bo kocha robić kapelusze. I choć fasony i moda się zmienia, ta miłość pozostaje niezmienna.

— Kapelusze cały czas mi się śnią. Ja tak je kocham robić! — przyznaje Wanda Fuks. — Sama je projektuję, szyję i wiem, że takich samych nigdzie nie ma. Robię też chusty, na drutach, na szydełku… Nie narzekam ani na nudę, ani na brak klientów. W Olsztynie nie ma drugiej takiej. Mam to zresztą we krwi, w genach. Kapelusze to biznes rodzinny. ...