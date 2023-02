Tu kiedyś kwitł olsztyński handel. Kultowe miejsce na Zatorzu powoli pustoszeje

Kolebką małego biznesu od lat są targowiska. Jednym z takich miejsc na mapie Olsztyna od dawna była szeroko pojęta Zatorzanka. Pisząc "szeroko pojęta" mamy tu na myśli halę targową wraz z przylegającym targowiskiem i słynnymi "budami" przy ul. Kolejowej.

W okresie największego rozkwitu lokalnego handlu w mieście przy ul. Kolejowej funkcjonowały 74 sklepy i punkty usługowe. Niegdyś popularne wśród olsztynian miejsce na zakupy zaczyna obecnie świecić pustkami a kolejne sklepy się zamykają.

Większość z tych lokali należy do miasta. Jak udało nam się ustalić Urząd Miasta przychyla się do większości wniosków o przedłużenie dzierżawy, gdyż dla handlujących tam osób często to jedyne źródło dochodu. Niestety, często wolny rynek okazuje się bezlitosny dla małych przedsiębiorców.

— Okazuje się, że rynek weryfikuje takie miejsca i coraz mniej osób tu zagląda. Pawilony w naturalny sposób, po kolei są likwidowane, gdy ich właściciele przechodzą na emeryturę, lub z powodów ekonomicznych postanawiają zamknąć te obiekty — mówi Marta Bartoszewicz, rzecznika prasowa Urzędu Miasta w Olsztynie.

Miasto więc w żaden sposób na ingeruje w zamykanie tych punktów, a likwidacja kolejnych punktów jest efektem decyzji dotychczasowych dzierżawców.