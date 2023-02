Planeta 11 w koszarach Dragonów?

Od prawie dwudziestu lat Planeta 11 znajduje się na al. Piłsudskiego w budynku planetarium. Jest to dogodna lokalizacja dla potencjalnych użytkowników, ponieważ znajduje się w centrum Olsztyna. Przeprowadzka Planety wynika ze zbliżającej się modernizacji Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

By wszystkie zaplanowane zmiany w planetarium zostały wprowadzone w życie, potrzebna jest dodatkowa przestrzeń. Dlatego konieczna będzie zmiana dotychczasowej lokalizacji Planety.

Chociaż wiadomo, że przeprowadzka wcześniej czy później nastąpi, wciąż nie jest znana data. Padła za to propozycja, by przenieść Planetę 11 do koszar Dragonów.

— Odbyło się wstępne spotkanie z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem i zespołem zajmującym się projektem rewitalizacji planetarium. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej doszliśmy do wniosku, że miejscem spełniającym nasze oczekiwania byłby budynek przy ul. Gietkowskiej w koszarach Dragonów. Jest tam obiekt, który po remoncie zostałby dostosowany do potrzeb biblioteki. Naszym zdaniem jest to odpowiednia lokalizacja, która spełniłaby oczekiwania nasze i mieszkańców Olsztyna, dlatego trzymamy kciuki za realizację tego pomysłu — mówi Krzysztof Dąbkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.



Budynek o którym mowa posiada dużą przestrzeń na dwóch piętrach. Na parterze zostałyby wydzielone strefy, w których odbywałyby różne inicjatywy kulturalne. Obszar obok budynku również jest interesujący, ponieważ można go wykorzystań do działań plenerowych.

— Zawsze uważałem, że koszary Dragonów są świetnym miejscem dla miejskich inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. Bałem się, że najlepsza biblioteka w mieście popadnie w stan tymczasowości, czyli będzie przenoszona z miejsca na miejsce — komentuje Paweł Klonowski, radny miasta. — Niektórzy uważają, że koszary Dragonów są zbyt daleko, by mieściły się tam miejskie instytucje kultury, ale ja się z tym nie zgadzam. Podobne ośrodki w polskich miastach są świetnie zagospodarowane i teraz są prawdziwymi perełkami miejskimi.

Plany i harmonogram prac związanych z projektem planetarium dotyczącym modernizacji planetarium są tak skonstruowane, że co najmniej jeszcze rok, może nawet więcej, Planeta 11 będzie w tym samym miejscu.

Planeta ma swoją specyfikę, która wymaga przestrzeni i specjalnego wyposażenia.

— Jest to jedyna taka placówka w Olsztynie. To jest nowoczesna biblioteka, łącząca dom kultury z miejscem dostępu do internetu. Zależy nam na zachowaniu ciągłości działań kulturalnych i integracyjnych — dodaje radny miasta Mirosław Arczak.

Od samego początku istnienia filia nie ograniczała się wyłącznie do funkcji wypożyczalni. Regularnie odbywają się tam wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie, warsztaty czy konkursy.

Planeta 11 jest biblioteką multimedialną, która istnieje od 3 września 2004 roku. Celem Planety 11 jest stworzenie miejsca szeroko pojętej informacji, nauki i rozrywki. Oprócz moli książkowych swój kącik znajdą tu melomani, zapaleni gracze, maniacy internetowi, kinomani.