Wizz Air nie rezygnuje z lotniska Olsztyn-Mazury. Popularny przewoźnik nadal będzie latał z Szyman do Londynu

Ostatni rejs z Szyman do Londynu-Luton, miał zostać wykonany już 26 lutego. Jednak jak się okazuje, nie będzie tym ostatnim. Loty zostaną wznowione 28 marca, a w sezonie letnim trasa będzie realizowana 2 razy w tygodniu.

Już w poprzednim tygodniu, można było zauważyć, że Wizz Air zamyka połączenie na trasie z lotniska Olsztyn-Mazury do Londynu-Luton. Tak wynikało z systemu rezerwacyjnego przewoźnika, ponieważ na dalsze terminy nie było biletów. Ostatni lot miał odbyć się 26 lutego.

Rzecznik lotniska poinformował wtedy, że rozmowy będą nadal prowadzone, a lotnisko zrobi wszystko, by to połączenie utrzymać.

Rozmowy przyniosły oczekiwany rezultat, ponieważ Wizz Air zdecydował się nie rezygnować całkowicie z połączenia, a zrobić jedynie miesięczną przerwę. Na trasę wrócić ma już 28 marca. Dodatkowo władze lotniska w Szymanach poinformowały, że w sezonie letnim trasa będzie realizowana dwa razy w tygodniu.

Zmienią się tylko dni wylotów. Aktualnie jest to czwartek i niedziela, natomiast po przerwie będzie to wtorek i sobota.

Obecnie połączenia z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury obsługują trzy linie lotnicze: LOT na trasie do Krakowa, Ryanair na trasie do Krakowa, Wrocławia i Londynu-Stansted i WizzAir na trasie do Londynu-Luton i Dortmundu.